Solarpark und Weidefläche in einem - Projekt für Wildsteig

Von: Katrin Kleinschmidt

Nördlich des Wildsteiger Weilers Ilchberg soll eine Agri-Photovoltaik-Anlage, unter der Kühe grasen können, entstehen. © Grafik: bayernatlas/kma

Strom gewinnen und gleichzeitig Landwirtschaft betreiben: Das ist das Ziel von Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Eine solche könnte in Wildsteig entstehen.

Wildsteig – Immer häufiger sind sie in der Landschaft zu sehen: große Solarmodule, mit denen Strom gewonnen wird. Oft entstehen sie auf ehemaligen Acker- oder Weideflächen. Am Ilchberg in Wildsteig aber plant ein Eigentümer auf seiner Fläche eine doppelte Nutzung: Er möchte seine Rinder grasen lassen, aber gleichzeitig dort auch Strom gewinnen. Möglich ist das mit einer Agri-Photovoltaik-Anlage.

Die Solarmodule werden dafür etwa 80 Zentimeter höher aufgeständert als bei anderen Parks. So bleibt Platz für die Herde. „Es gibt gute Erfahrungen im niederbayerischen Raum mit solchen Anlagen“, sagt Bürgermeister Josef Taffertshofer im Gespräch mit der Heimatzeitung. Er und der Gemeinderat befürworten das Vorhaben und stimmten daher einhellig dafür, den notwendigen Bebauungsplan aufstellen zu lassen.

Von der Lage her sei das Grundstück „gut geeignet“, sagt Taffertshofer. Schon jetzt grasen dort Rinder. „Es ist keine hochwertige, landwirtschaftliche Fläche“, sagt Taffertshofer.

Gemeinde unterstützt das Vorhaben

Das könnte sich mit der künftigen Nutzung ändern. Denn als Ausgleich zu den Modulen muss der Landwirt neue Pflanzen ansiedeln. „Da gewinnen die Biodiversität und der Artenschutz“, ist der Rathauschef überzeugt. Auch der Humus erhole sich, da die landwirtschaftliche Nutzung weniger intensiv als vorher sei. Dadurch könne der Boden mehr CO2 aufnehmen, werde obendrein „fruchtbarer sein als vorher“.

Und so unterstützt die Gemeinde das Vorhaben ebenso wie in Schildschwaig. Während dort allerdings 9,3 Megawatt Leistung auf zehn Hektar geplant sind, wird die Anlage am Ilchberg etwas kleiner ausfallen: Auf etwa fünf Hektar ist hier eine Leistung von sechs Megawatt kalkuliert.

Gemeinde Wildsteig übernimmt PV-Anlage auf Schule und Sportheim Dass die Gemeinde Wildsteig Vorhaben wie die Photovoltaik-Anlagen am Ilchberg und in Schildschwaig offen gegenüber steht, verwundert kaum: Sie ist stets bemüht, erneuerbare Energien auszubauen. Bei den eigenen Gebäuden kommt sie dem Ziel, autark zu sein, immer näher. Zuletzt lag im Gemeinderat das Angebot der Sonnendach GbR vor, ihre Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Schule und des Sportheims zum 1. Januar 2024 zu übernehmen. Die Gesellschaft war 2003 von 22 Wildsteigern gegründet worden, die in ihrer Heimat Solarenergie produzieren wollten. Die Gemeinde stellte die beiden Dächer ihrer Gebäude zur Verfügung. Im damaligen Vertrag wurde geregelt, dass die GbR die Anlagen so lange nutzen kann, wie die garantierte Einspeisevergütung läuft. Das sind 20 Jahre, die Ende 2023 ablaufen. Laut Vertrag gibt es danach zwei Szenarien: Die Gemeinde übernimmt die PV-Anlagen kostenlos oder die GbR nutzt sie weiter bis 2028 und muss sie dann abbauen. Da die Vergütung für eingespeisten Strom nicht mehr so lukrativ ist und die Gemeinde die Energie gut gebrauchen kann, einigten sich beide Seiten darauf, den Weg der kostenlosen Übergabe zu wählen. „Wir sind froh“, sagt Bürgermeister Josef Taffertshofer im Gespräch mit der Heimatzeitung. „Wir werden umgehend die Anlagen mit Speichern aufrüsten.“ So könne mehr Strom selbst genutzt werden. Mit der Übernahme habe die Gemeinde „die wichtigsten Gebäude unabhängig vom Strom“. Einzig bei der Kläranlage und im Bereich des Brunnens in Schildschwaig ist noch unklar, ob sich PV-Anlagen dort lohnen. Die Gemeinde Wildsteig hatte Berechnungen anfertigen lassen, „aber wir trauen der Simulation nicht“. Deshalb wird seit der Sommersonnenwende mit einem Gerät die Sonneneinstrahlung auf dem Dach der Kläranlage ermittelt. Nach genau einem halben Jahr wird es beim Brunnen aufgestellt. Anhand der dann vorliegenden Daten will der Gemeinderat entscheiden, ob er in weitere Solarmodule investiert.

