Ein „Drehbuch“ für Wildsteig

Das Interkommunale Entwicklungskonzept (IKEK) steht. Für Wildsteig bedeutet es: Zwei Projekte werden angegangen. Allerdings müsste die Kommune tief in die Tasche greifen.

Wildsteig – Im Jahr 2016 fiel der Startschuss für ein besonderes Projekt im Altlandkreis Schongau: Gleich sieben Gemeinden – Steingaden, Wildsteig, Prem, Burggen, Bern–beuren, Böbing und Rottenbuch – schlossen sich zusammen, um gemeinsam an die lukrativen Töpfe der Städtebauförderung zu kommen. „Interkommunales Entwicklungskonzept“ (IKEK) hieß die Zauberformel. Als erstes konkretes Projekt etablierten die Kommunen eine Sanierungsberatung (wir berichteten).

Zudem verständigten sie sich auf eine kooperative Allianz und bessere Absprachen bei Nahversorgung, Ortsentwicklung und öffentlichem Nahverkehr. Ziel: Sich nicht gegenseitig das Wasser abgraben. Mittlerweile liegt der Abschlussbericht vor – und der bringt Wildsteig gleich zwei Großprojekte, wie im Gemeinderat zu hören war. Das Gremium nahm die Ergebnisse der Kaufbeurener Stadtplaner von Leuninger & Michler einstimmig zur Kenntnis.

In ihrem „Drehbuch“ für das Dorf würdigen die Stadtplaner: Angesichts der Einwohnerzahl von rund 13000 Menschen in den 18 Ortsteilen „ist das öffentliche und private Dienstleistungsangebot noch beachtlich“. Es gibt im Kernort eine Metzgerei, eine Bäckerei mit kleinem Laden, ein Café sowie zwei Gaststätten. „Die Infrastruktur ist gut“, bilanzierte Bürgermeister Josef Taffertshofer zufrieden in der Sitzung. Diese Versorgung gelte es zu sichern, mahnt jedoch das Büro. Zudem sehen die Fachleute als „mögliche Maßnahmen“ die Schaffung eines Jugendtreffs und die Stärkung der ärztlichen Versorgung.

Wildsteig geht zwei Bauprojekte an

Die Gemeinde geht nun zwei konkrete Bauprojekte an, wie Taffertshofer gegenüber der Heimatzeitung sagt: für das leer stehende Gemeindehaus an der Kirchbergstraße und für die ehemalige Bäckerei an der Riedstraße, die derzeit eine Backfiliale samt kleinem Laden beherbergt.

+ Die alte Bäckerei wurde von der Gemeinde erworben und beherbergt eine Wohnung sowie die Backfiliale © Baar

Für beide Gebäude sind Leuninger & Michler bereits mit einer Machbarkeitsstudie beauftragt. „Wir fokussieren uns auf das Gemeindehaus“, gibt der Bürgermeister die Richtung vor. Als Themen stehen gemäß Taffertshofer eine frühkindliche Betreuung, die Mittagsbetreuung von Schulkindern, ein Seniorentreff, eine Obdachlosenunterkunft, soziales Wohnen und die „Ansiedlung von einem Arzt“ im Aufgabenheft der Planer. Gerade der Mediziner, eventuell Heilpraktiker oder Physiotherapeut „wäre für uns ein Quantensprung“, sagt Taffertshofer. „Das würde den Ort für uns attraktiver machen.“ Auch der „Bau von einem neuen Dorfladen“, steht auf der Agenda, blickt der Rathauschef in die Zukunft.

Auf Gelder aus Städtebauförderung warten

Ergebnisse erwartet Taffertshofer bis Jahresende. „Die Umsetzung ist für 2020/2021 geplant“ Allerdings sei dies abhängig von der finanziellen Situation der Gemeinde. Die geschätzten Investitionen für die Realisierung beider Projekte werden von den Planern mit insgesamt rund drei Millionen Euro beziffert, allein das Gemeindehaus wird mit einer Million Euro veranschlagt. Dazu kommen noch Planungskosten. Allerdings sind ja dann auch Gelder aus der Städtebauförderung zu erwarten.

Der Bürgermeister macht deutlich, dass man sich zu lange Zeit lassen darf: „Wir haben dringenden Handlungsbedarf.“ Für Wildsteigs Dorfoberhaupt hat sich das IKEK „auf jeden Fall“ gelohnt: Wegen der vereinbarten nachbarschaftlichen Abstimmungen und, weil man „voneinander lernen kann“.

