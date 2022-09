Wildsteiger Café-Betreiber widersprechen Bürgermeister: „Da meint man ja, es ist im Ort gar nichts da“

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Eine Familie packt an: (v.l.) Veronika Kößel, Cornelia Kößel, Georg Kößel, Ulrich Kößel und Michaela Kößel. © Werner Schubert

Wildsteigs Bürgermeister Josef Taffertshofer rührte zuletzt eifrig die Werbetrommel für den geplanten Dorfladen. Mit einigen Äußerungen zum Angebot im Ort zog sich der Rathauschef nun den Unmut der Betreiber des bislang einzigen Wildsteiger Cafés zu.

Wildsteig – Josef Taffertshofer hat viel für den Aufbau eines Dorfladens geworben. Und der Bürgermeister bekräftigte mehrfach, warum es ein solches Geschäft in Wildsteig braucht. Auch für ein integriertes Café spricht er sich aus. Etwas zu vehement, wie Familie Kößel empfindet. Denn so ganz stimme es nicht, was der Rathauschef da vom eigenen Ort schildert, sagt Georg Kößel, dessen Tochter Veronika das Café „Peramarta“ betreibt. Deshalb wandte er sich an die Heimatzeitung.

Konkret geht es um Taffertshofers Aussagen, dass das einzige Café im Ort nur am Wochenende öffne, dass es in Wildsteig keinen Mittagstisch gebe und Kinder keinen Lutscher kaufen könnten. „Da meint man ja, es ist im Ort gar nichts da“, sagt Cornelia Kößel, Mutter der „Peramarta“-Chefin.

Café ist direkt neben der Gemeindehalle

Dabei öffne das Café donnerstags und freitags von 11 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Es gebe durchgehend warme Küche – mit wechselnden Gerichten wie beispielsweise Burgern, Cordon Bleu und Salaten. Auch eine Süßigkeiten-Ecke ist vorhanden – inklusive Lutschern. Da Veronika Kößel Bäckermeisterin und Konditorin ist, werden unter anderem zahlreiche Kuchen, und – je nach Jahreszeit – selbst gemachtes Eis und Pralinen angeboten. Auch Geschenke, einzelne Waren des täglichen Bedarfs und Dekoartikel gibt es.

(Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Das Café, das 40 Plätze innen und 60 auf der Terrasse umfasst, ist direkt neben der Gemeindehalle. Die Eltern bedauern, dass das Geschäft der Tochter, in dem neben den Eltern auch der Bruder, die Schwester und eine Auszubildende mit anpacken, so wenig Anerkennung von Gemeindeseite erhält. „Das sind junge Leute, die das machen. Alles Profis mit Ausbildung, keine Laien.“ Veronika Kößel hatte das Café 2016 an ihrem 23. Geburtstag eröffnet.

Die Kößels wollen nicht gegen den Dorfladen schießen. „Wir sind nicht dagegen“, betont Cornelia Kößel. Nur damit, wie der Bürgermeister die Situation im Ort darstellt, ist die Familie nicht einverstanden. Woher die Analysen darüber kommen, was es in Wildsteig gibt und was nicht, vermag Cornelia Kößel im Übrigen nicht zu sagen: „Bei uns war nie einer da, um zu schauen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.