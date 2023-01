„Brettl-Spitzen“: Wildsteiger Musiktalent Melanie Geiger feiert an Neujahr TV-Premiere

Von: Christoph Peters

Die Harfe ist ihr Instrument: Melanie Geiger bei ihrem Auftritt in der Sendung „Brettl-Spitzen“. © BR/Ralf Wilschewski

Für die Wildsteigerin Melanie Geiger beginnt das neue Jahr mit einem großen Auftritt: Die 23-jährige Musikerin ist am heutigen Sonntag in der BR-Sendung „Brettl-Spitzen“ zu sehen.

Wildsteig – Angefangen hat alles mit der Steingadener Freinacht: Erstmals seit zwei Jahren hatte die beliebte Kulturveranstaltung heuer Künstlerinnen und Künstlern wieder eine Bühne geboten. Mittendrin: Melanie Geiger. Ihr Repertoire, entstanden in der Corona-Zeit, „aus Langeweile“, wie die Wildsteigerin lachend verrät. Die wortgewandten Stücke, die die junge Musikerin mit ihrer Harfe an diesem Abend zum Besten gibt, sie kommen an beim Publikum. So gut, dass viele die 23-Jährige ermuntern, sie solle doch bei den „Brettl-Spitzen“ mitmachen. Seit 2013 widmet sich die BR-Sendung dem jungen Volkssänger-Sound. Inhaltlich wechseln sich berühmte Wirtshauslieder, aktuelle Satire sowie deftige Bühnensketche ab.

Geigers Neugier ist geweckt. Sie stößt auf den Wettbewerb „Jetzt sing i“, mit dem die Macher der „Brettl-Spitzen“ Nachwuchstalente fördern. Die 23-Jährige fasst sich ein Herz und bewirbt sich, reicht Videos ein, darunter ihre Version des Lieds „Schuhbidu“ der Gruppe „Die Hoameligen“. Mit dem Song, der augenzwinkernd das Frauen-Faible für Schuhe auf die Schippe nimmt, begeistert die Wildsteigerin erst die Jury, dann das Publikum beim großen Finale im Münchner Hofbräuhaus. Der Preis für den Sieg: ein Auftritt bei den „Brettl-Spitzen“. Gerechnet habe sie damit nicht, sagt Geiger bescheiden. „Ich hab’ mich aber natürlich riesig gefreut.“

Die Liebe zur Musik liegt in der Familie

Freilich, der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Die Leidenschaft für die Musik wird bei Melanie Geiger früh geweckt. Eltern und Geschwister spielen selbst Instrumente, schon vor dem Kindergarten habe sie begeistert Lieder gesungen, sagt die 23-Jährige. Sie lernt Klavier und Gitarre, mit 14 Jahren entdeckt sie die Harfe für sich. Die Wildsteigerin engagiert sich im Steingadener Chor „Zwischentöne“, macht die Chorleiterausbildung. Regelmäßig spielt sie bei Taufen, Hochzeiten und Andachten. „Die Musik“, sagt sie, „ist mein größtes Hobby, noch vor dem Berggehen.“

Nun also „Brettl-Spitzen“. Mitte November schlägt Geigers große Stunde, als die Sendung für den Neujahrstag aufgezeichnet wird. Ein bisschen Lampenfieber habe sie schon gehabt, sagt die 23-Jährige. Doch sie sei super aufgenommen worden. „Es war unglaublich toll, die ganzen Künstler kennenzulernen“, schwärmt die Wildsteigerin. „Das ist eine richtige Familie.“ Für ihren Auftritt hatte Geiger extra ein eigenes Lied geschrieben. Der vielsagende Titel: „Schuld war bloß der Jacky Cola“. Es auf der Bühne der „Brettl-Spitzen“ präsentieren zu dürfen, „das war ein tolles Erlebnis für mich“.

Und offenbar auch für das Publikum und die Macher der Sendung. „Ich bin schon gefragt worden, ob ich bei der nächsten Aufzeichnung wieder dabei sein will“, verrät Geiger. Der Beginn einer größeren Karriere? Was ihre musikalische Zukunft angehe, wolle sie sich überraschen lassen, sagt die Wildsteigerin, die ihr Lehramtsstudium gerade für eine hauswirtschaftliche Ausbildung unterbrochen hat. „Ich freu’ mich einfach auf alles, was noch kommt.“

Die Folge der Brettl-Spitzen mit Melanie Geiger wird am heutigen Sonntag, 1. Januar, um 20.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt.

