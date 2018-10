Der zweite „Pink October“-Schläger bringt 666 Euro

Was für ein Erfolg: Der zweite pinkfarbene Schläger von ECP-Stürmer Ty Morris ging für satte 666 Euro weg. Bekanntlich soll mit dieser Aktion im sogenannten „Pink October“ auf Brustkrebs aufmerksam gemacht werden.

Hohenfurch/Peiting– Was für ein Erfolg: Hat die erste Versteigerung von insgesamt drei pinkfarbenen Eishockeyschlägern, mit denen ECP- Stürmer Ty Morris alle Punktspiele in diesem Monat Oktober bestreitet, noch 295 Euro plus 65 Euro Zusatz-Sammelgeld gebracht, ging der zweite Schläger schon für satte 666 Euro weg. Wie berichtet, soll mit dieser Aktion im sogenannten „Pink October“ auf Brustkrebs aufmerksam gemacht werden.

Susanne Kühner aus Hohenfurch, eine gute Bekannte der Familie Morris, kämpft seit drei Jahren gegen diese Krankheit. Sie konnte mit ihrer Familie dank der „Rexrodt von Fircks Stiftung“ an einer speziellen Therapie an der Ostsee teilnehmen. Ihr wiederum ist es eine Herzensangelegenheit, die Stiftung zu unterstützen.

Sieben Tage lang konnte jetzt auf den zweiten besonderen Schläger geboten werden. Insgesamt beteiligten sich 14 Bieter, die bis Mittwochvormittag 31 Gebote abgaben. Bis zu diesem Zeitpunkt lag das höchste Gebot bei 352 Euro. Doch am Nachmittag ging es Schlag auf Schlag. Immer in kleinen Euroschritten, aber kontinuierlich. Am Ende, um genau 20.19 Uhr und 50 Sekunden, steht der Betrag der Versteigerung auf exakt 666 Euro. Der pinkfarbene „Wonderwomen-Schläger“ mit dem eingedruckten „Susi Kühner“-Schriftzug wird bestimmt einen Ehrenplatz bekommen und die Aktion in ewiger Erinnerung bleiben. Wohin der Schläger geht, wird noch geheim gehalten.

Jetzt geht es in die letzte Runde im „Pink October“: Auch der dritte Schläger wurde bei eBay für den Betrag von 77 Euro eingestellt. Unter der Artikel-Nummer 323515804591 kann das Angebot aufgerufen werden. Alternativ kann in die Angebotszeile EC Peiting eingegeben werden. Letzter Angebotstag ist der 31. Oktober, an dem Ty Morris mit dem Schläger letztmalig gegen die Eisbären Regensburg spielen wird.

Die Aktion ist mittlerweile bayernweit bekannt geworden. Am Montag hat der Bayerische Rundfunk in drei seiner Programme mehrmals darüber berichtet. Ein in Rosenheim vor dem Spiel aufgenommenes zwölfminütiges Interview mit Ty Morris wurde dabei gesendet. Außerdem wird heute Abend beim Spiel gegen die ERC Bulls Sonthofen das Bayerische Fernsehen im Peitinger Eisstadion das Spiel aufnehmen und ebenfalls ein Interview mit Ty Morris führen. Alles mit dem Hintergrund, die Aktion gegen Brustkrebs sowie die „Rexrodt von Fircks“ Stiftung in den Vordergrund zu stellen. Dazu wünschen sich alle Spieler natürlich ein volles Stadion. Hans-Helmut Herold