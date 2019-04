200 Gläubige erinnern an Leiden Jesu

Die Gläubigen aus der Gemeinde Berg gehen am Karfreitag den Kreuzweg von Leoni nach Aufkirchen und gedenken der Leiden Jesu. Dieses Jahr waren rund 200 Christen beider Kirchen dabei.

Leoni/Aufkirchen - Es ist jedes Jahr eine eindrucksvolle Demonstration, wie Ökumene gelebt werden kann. Rund 200 Christen aus beiden Kirchen haben am Karfreitag auf dem Kreuzweg von Leoni nach Aufkirchen der Leiden Jesu Christi gedacht. Das Holzkreuz wurde von den Gläubigen abwechselnd getragen – auf unserem Bild ist es CSU-Gemeinderat Dr. Peter Haslbeck. Die Pfarrer der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde, Johannes Habdank und Albert Zott, begleiteten den Zug von Leoni nach Aufkirchen. Beide Pfarrer feiern an diesem Ostersonntag ab 5.30 Uhr das Osterfest in ihren Kirchen – die Katholiken in Mariä Himmelfahrt in Aufkirchen, die Protestanten in St. Johannes in Berg, jeweils mit einem gemeinsamen Frühstück der Gläubigen danach. Ein Familiengottesdienst mit anschließendem Ostereiersuchen findet ab 10 Uhr im Katharina-von-Bora-Haus statt. In Aufkirchen beginnt der österliche Festgottesdienst um 10.30 Uhr, der Osterhase kommt danach in den Pfarrhofgarten.