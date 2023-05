Durchdachtes Onboarding-Konzept und Raum für persönliche Entwicklung

25 Jahre PACKSYS in Feldafing

Teilen

Der Innovationsstandort in Feldafing © Philip Dozauer/STAMEDIA

PACKSYS, das kommt von Verpackung und System. Das Unternehmen ist Lieferant für Primärpackmittel mit Schwerpunkt in der Pharmazie. Azubis starten hier erfolgreich ihre Karriere.

Von Gewerbegebiet keine Spur

Helle Räume mit Lounge-Möbeln, ein Duft nach frischem Cappuccino, Fensterfronten bis zum Boden und ein Blick über Felder hinaus ins Grüne – am Firmensitz der PACKSYS GmbH in Wieling bei Feldafing erkennt man vom Gewerbegebiet wenig. Sogar ein Erdbeerfeld liegt nebenan. Überall entdeckt man liebevoll ausgewählte Deko-Elemente. Hinter dem Gebäude direkt an der Bundesstraße B2 beginnt ein weitläufiger Garten, in dem im Sommer ein Volleyballnetz gespannt wird. Auf der Terrasse stehen gelbe Sonnenschirme und ein Grill. Obwohl der 2017 neu gebaute Firmensitz über 8.000 qm umfasst, ist die Atmosphäre hier heimelig.

Mehr über PACKSYS

Zuvor war das Unternehmen in Starnberg ansässig, doch mit mittlerweile über 60 Mitarbeitenden und wachsendem Kundenstamm wurden die Büro- und Lagerräumlichkeiten zu klein. Ins Leben gerufen wurde die PACKSYS GmbH 1998. Dieses Jahr feiert Gründer und Inhaber Markus Finger mit seinem Team also 25-Jähriges – mit Workshops, Teambuilding-Events und einem großen Abschlussfest.

Verpackungs-Profi und mehrfacher Award-Gewinner

Der Kapselspender wurde mehrfach im Bereich Verpackungsinnovation ausgezeichnet. © Philip Dozauer/STAMEDIA

PACKSYS, das kommt von Verpackung und System. Das Unternehmen ist Lieferant für Primärpackmittel mit Schwerpunkt in der Pharmazie. Hinzu kommen eine Reihe weiterer Serviceleistungen im Qualitäts- und Montagebereich. In den vergangenen Jahren wurde außerdem eine Entwicklungsabteilung aufgebaut.

Mit großem Erfolg! Die PACKSYS Innovationen wurden mit verschiedenen Branchenpreisen prämiert. 2020 gab es eine Auszeichnung mit dem Pharmapack Award für den Lotus-Ausgießer, 2021 den Deutschen Verpackungspreis für den Kapselspender. In diesem Jahr überzeugte der Ampullenapplikator die Pharmapack-Award Jury.

Verpackungen auch aus Glas: Bei PACKSYS gibt es Lösungen für alle Branchen. © Philip Dozauer/STAMEDIA

Hinter all diesen Meilensteinen steht ein qualifiziertes Team. PACKSYS steckt viel Energie in die Aus- und Weiterbildung.

Wissen ist einer unserer Grundwerte. Wir haben sogar ein eigenes Team, das Knowledge Management, aufgebaut, das sich um Wissensvermittlung kümmert.

Insgesamt drei Ausbildungsberufe bietet das Unternehmen an, darunter im Groß- und Außenhandelsmanagement. „Junge Menschen können sich am Anfang ihrer Berufslaufbahn meist noch gar nicht vorstellen, wohin sie gehen möchten. Wir nehmen sie gerne an die Hand und begleiten sie auf ihrem Weg“, freut sich der Firmengründer über die Arbeit mit jungen Talenten.

Durchdachtes Onboarding-Konzept und Raum für persönliche Entwicklung

Ob Vertrieb, Einkauf, Produktion, Marketing, IT, Qualität oder Finanzen – PACKSYS bietet auch nach der Ausbildung sehr viele Chancen. © Philip Dozauer/STAMEDIA

Dabei ist es wichtig, dass sich die neuen Teammitglieder nicht alleine gelassen fühlen. „Achtsames Onboarding gehört bei uns zu den wichtigsten Säulen in der Personalführung“, sagt Elena Kilian, die für den Bereich HR verantwortlich ist. Dazu gehört ein Einarbeitungsplan durch alle Abteilungen sowie das Patenprogramm. Neue Mitarbeitende – sowohl Azubis als auch Festangestellte – bekommen einen Kollegen oder eine Kollegin zur Seite gestellt, um die Einstiegszeit zu erleichtern. Das sind Besonderheiten, die große Unternehmen oft nicht bieten können.

Durch die individuelle Betreuung wird rasch das persönliche Entwicklungspotential erkannt. Ob Vertrieb, Einkauf, Produktion, Marketing, IT, Qualität oder Finanzen –PACKSYS bietet auch nach der Ausbildung sehr viele Chancen. „Einige unserer Azubis machen im Anschluss einen Fachwirt oder werden selbst Ausbilder. Auch die Möglichkeit eines Dualen Studiums bieten wir in Kooperation mit der Hochschule München an“, erklärt Kilian weiter.

Arbeiten und Ausbildung bei PACKSYS

Ein Unternehmen am Puls der Zeit

Gemeinsame Mittagessen fördern bei PACKSYS den Teamzusammenhalt. © PACKSYS

Ein weiterer Grundsatz ist das Miteinander. „Unsere Vision ist eine K2-Expedition. Jeder im Team muss seine Aufgaben genau kennen, die Spielregeln beachten und sich auf die Teammitglieder verlassen können. Kommunikationsfähigkeit, Spielregeln und Vertrauen sind Werte, die nicht zu unterschätzen sind“, weiß Finger aus langjähriger Erfahrung. Diese gelebte Unternehmenskultur bringt auch die Freude in den Arbeitsalltag. Die zeigt sich etwa beim gemeinsamen, frisch gekochten Mittagessen, beim Kickern gegen den Chef oder beim Waldspaziergang in der Mittagspause, beim spontanen After-Work und bei ganz viel Kuchen.

„Man sagt, die Zeit würde Dinge ändern. Tatsächlich muss man es selbst tun“. Dieses Zitat von Andy Warhol ist ein Unternehmensleitsatz, der PACKSYS-Gründer Markus Finger seit jeher begleitet. Er ist selbst einer, der gerne am Puls der Zeit bleibt und sich immer weiterentwickeln möchte. Das zeigt sich in den modern gestalteten Firmenräumen ebenso wie in den Prozessen und Produkten. PACKSYS möchte in den kommenden Jahren weiterwachsen, neue Kolleginnen und Kollegen sind herzlich willkommen.

Ausbildung bei PACKSYS in einem jungen, kreativen Team mit Zukunft. © Philip Dozauer/STAMEDIA

Selbstverständlich kann man das Unternehmen unverbindlich kennenlernen und gerne ein paar Tage reinschnuppern. Einfach anrufen und einen Termin vereinbaren!

Gabriela Königbauer

Kontakt

PACKSYS GmbH

Alte Weilheimer Str. 2-4

D-82340 Feldafing

Tel.: +49 (0)8157-92 51-0

E-Mail: info@packsys.de

Web: www.packsys.de