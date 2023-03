Markisen vom Feinsten – markilux entwickelt und baut Sonnenschutzanlagen für eine kleine Ewigkeit

50 Jahre Weingartner Rollladentechnik

Das Familienunternehmen Weingartner Rollladentechnik steht für höchste Qualität und kompetente Beratung. © Weingartner

50 Jahre Weingartner Rollladentechnik: das renommierte Familienunternehmen mit einem treuen Kundenstamm gilt weit über die Landkreisgrenzen hinaus als Fachfirma, die höchste Qualität, modernste Technik und kompetente Beratung durch top geschulte und motivierte Mitarbeiter bietet.

Aus der bescheidenen Werkstatt von damals ist in fünf Jahrzehnten ein stattlicher Betrieb geworden, dessen Zielsetzung sich nicht geändert hat: Handwerkliche Qualitätsarbeit, optimale Beratung und bester Service stehen für hohe Kundenzufriedenheit.

Gegründet wurde das Unternehmen 1973 durch die Brüder Ernst und Konrad Weingartner. Die beiden versierten Handwerker hatten bereits 1965 die Meisterprüfung als Rollladen,- und Sonnenschutzmechatroniker abgelegt und entschlossen sich selbständig zu machen. Die kleine Werkstatt in Inning platzte schon bald aus allen Nähten. 1979 wurde ein Gewerbegrundstück für ein größeres Gebäude gekauft. Als alteingesessener Betrieb ist man sich der Verantwortung für den Nachwuchs bewusst:

Laufend werden Auszubildende im technischen und kaufmännischen Bereich ausgebildet. Sämtliche Mitarbeiter der Fertigung verfügen über eine abgeschlossene Gesellenprüfung bzw. Meisterprüfung. Die meist langjährige Betriebszugehörigkeit

– zum Teil bis zu 45 Jahre – spricht für ein hervorragendes Betriebsklima und einen tollen Teamgeist, der im Betrieb herrscht.

Das Team von Weingartner Rollladentechnik besteht aus qualifizierten Experten. Laufend werden junge Menschen ausgebildet. © Weingartner Rollladentechnik

Das Unternehmen beschäftigt vier Meister, einen Betriebswirt und sieben Gesellen bzw. Facharbeiter mit jahrzehntelanger Berufserfahrung. Das Büro managen drei engagierte Mitarbeiterinnen. Das gesamte Team wird laufend auf Seminaren und Fortbildungskursen geschult.

Umfangreich ist auch das Programm: Rollladen aus Holz, Kunststoff und Aluminium, außenliegende Rollladenelemente, Rolltore und Rollgitter aus Aluminium und Stahl, Markisen, Sonnensegel und Pergolen für Terrassen und Wintergärten,

Sonnenschutzsonderkonstruktionen, Insektenschutzanlagen und Terrassendächer. Angeboten werden außerdem Halbfertig- und Fertigelemente für Sonnenschutz- und Verdunklungsanlagen.

Weingartner vertreibt die hochwertigen Produkte von markilux. © markilux

Zu einem der namhaften Markenhersteller aus dem Bereich Markisen gehört markilux. Weingartner Rollladentechnik vertreibt diese hochwertige Premiummarke der Branche in ihrem Repertoire, weil man hier auf Top-Qualität und zuverlässige Langlebigkeit zählen kann!

Markisen vom Feinsten – markilux entwickelt und baut Sonnenschutzanlagen für eine kleine Ewigkeit

Der Mittelständler markilux ist Spezialist für Designmarkisen. Er verkauft seine Produkte in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern sowie in Übersee. Das moderne Familienunternehmen aus Westfalen blickt mittlerweile auf eine 50-jährige Geschichte zurück. Eine Geschichte, die inspiriert ist von Innovationsgeist, von Wachstum und dem Engagement der Mitarbeitenden.

markilux entwickelt und baut Sonnenschutzanlagen für eine kleine Ewigkeit. © markilux

markilux gehört zu den Premium-Marken der Branche

„Unser Unternehmen ist kontinuierlich gewachsen und hat sich zu einem modernen, zukunftsorientierten Betrieb entwickelt. Auf diesem Weg haben wir viel Neues gewagt. So experimentieren wir seit jeher mit Materialien, mit Form und Funktion. Hierdurch konnten wir immer wieder innovative Impulse in unserer Branche setzen“, sagt Klaus Wuchner, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. Er erklärt: „Unser Ziel war es stets, Markisen mit eigenem Charakter und hohem Nutzwert herzustellen sowie im Markt eine Spitzenposition einzunehmen.“ Mit dieser Philosophie ist die Marke nicht nur national, sondern auch international bekannt geworden. In Deutschland zählt markilux zu den führenden Unternehmen der Sonnenschutzbranche.

markilux ist Spezialist für Designmarkisen und gehört zu den Premium-Marken der Branche. © markilux

Die Markisen punkten mit langer Lebensdauer

Die Produktpalette umfasst heute Terrassen-, Fenster- und Wintergartenmarkisen sowie frei stehende Sonnenschutzsysteme. Außerdem werden große Markisenanlagen für weitläufige Gärten, für Restaurants, Hotels oder Cafés angeboten. Hinzu kommt eine von markilux selbst designte, exklusive Tuchkollektion, die am gleichen Ort in einem Schwesterbetrieb gewebt wird. In eigenen Schauräumen und in denen des Fachhandels präsentiert markilux sein Sortiment an Produkten im In- und Ausland. Neben hoher Qualität und stilvollem Design ist dem Unternehmen zudem eine lange Lebensdauer seiner Markisen wichtig. Sie seien für eine kleine „Ewigkeit“ gemacht und würden sich damit von den vielen kurzlebigen Artikeln der heutigen Zeit unterscheiden.

Die Produkte von markilux überzeugen durch eine lange Lebensdauer. © markilux

