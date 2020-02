50 statt 22 Montessori-Plätze in Inning: Der Weg ist frei für ein neues Kinderhaus

Der Weg ist frei für das neue Kinderhaus, das der Montessori-Förderverein Inning an der Landsberger Straße plant. Der Bauausschuss schuf in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die rechtlichen Voraussetzungen, damit das Projekt realisiert werden kann.

Inning – Geplant ist ein langgezogenes Gebäude östlich neben dem Restaurant Silberfasan, dort wo das Beachvolleyballfeld ist. Das Haus soll vis-à-vis zur Montessori-Schule entstehen.

Der Kindergarten ist bisher eher provisorisch im Souterrain der Grund- und Mittelschule untergebracht. „Die Schule braucht den Raum dringend“, sagt Johanna Stegmaier, Geschäftsleiterin des Montessori-Vereins. Der Kindergarten vergrößert mit dem Neubau seine Kapazität um mehr als das Doppelte. 50 statt bisher 22 Plätze sollen im neuen Kinderhaus zur Verfügung stehen. Stegmaier rechnet damit, dass der Kindergarten trotzdem weiter ausgebucht ist. „Wir haben auf jeden Platz fünf Anmeldungen“, sagt sie. Das Montessori-Konzept wirke gerade in der ersten sensiblen Phase bis zum Alter von sechs Jahren. „Dann kommen die Kinder schon mit einem vorbildlichen Sozialverhalten und einer gewissen Arbeitseinstellung in die Schule“, erklärt Stegmaier.

Zwei Gruppen mit je 25 Kindern sollen im neuen Gebäude unterkommen. Neben den Gruppenräumen sind Zimmer für die Leitung, Therapien und Mahlzeiten sowie ein Mehrzweckraum für Gruppenspiele vorgesehen.

Auch der Schulhof in Inning soll aufgewertet werden

Im Zuge des Neubaus soll auch der Schulhof aufgewertet werden. Um Platz für das Kinderhaus zu schaffen, muss der Bereich zwischen Silberfasan und Schule ohnehin etwas umgestaltet werden. Derzeit bietet der Schulhof unter anderem eine etwas ramponierte Skaterrampe, Fußballtore und das Volleyballfeld.

Die Fläche an der Landsberger Straße gehört der Gemeinde, sie übergibt das Areal per Erbbaurecht an den Montessori-Verein. Bürgermeister Walter Bleimaier begrüßt das Vorhaben: „Das ist der ideale Platz dafür – und der Bau nutzt der Vielfalt der Bildungseinrichtungen in Inning.“

Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein. Zu den Kosten möchte sich Montessori- Geschäftsleiterin Stegmaier noch nicht äußern. „Wir warten noch auf den Förderbescheid der Regierung von Oberbayern.“ Der Verein trage selbst einen großen finanziellen Anteil. Die Gemeinde steuert laut Bürgermeister Bleimaier „mehrere 100 000 Euro“ bei.

Lesen Sie auch aus Inning am Ammersee:

Um Mückenplagen künftig verhindern zu können, soll es nach Eching nun auch in Inning einen Bürgerentscheid geben. Die Initiatoren wollen den Einsatz des Eiweißkristalls Bti ermöglichen. Eine Abstimmung am Tag der Kommunalwahlen im Landkreis Starnberg ist nicht möglich.