60 000 Euro für Sisi-Museum in Possenhofen

Von: Sandra Sedlmaier

Zwei Damen mit Audio-Guide und Kaiserin Elisabeth: Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig (l.) und Museumsleiterin Rosemarie Mann-Stein zeigen ihre Handys, auf denen sich der Audio-Guide fürs Sisi-Museum als App befindet. © Eiling-Hütig

Über 60 000 Euro freut sich das Museum Kaiserin Elisabeth in Possenhofen. Das Geld, das die CSU-Landtagsfraktion bereitstellt, soll für zwei Audio-Guides verwendet werden.

Possenhofen - „Ich bin ganz geplättet“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins, Rosemarie Mann-Stein, am Telefon über die 60 000-Euro-Zuwendung.. Die Feldafinger Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig setzte sich dafür ein, dass aus den Mitteln der Fraktionsinitiative zwei Projekte des Museums gefördert werden.Die Fraktionsinitiative sind in diesem Jahr 60 Millionen Euro, über die CSU- und Freie-Wähler-Fraktion selbstständig entscheiden dürfen. Und 60 000 Euro davon fließen nach Possenhofen für die Entwicklung von Tour-Guides.

Im vergangenen Jahr entwickelte das Museum einen Audio-Tourguide in sechs Sprachen. Nun soll es eine komprimierte Version des Video-Guides für Gehörlose für das Museum geben. „Die Version für Gehörlose dauert 45 Minuten“, erklärt Mann-Stein. Das sei zu lang für einen Besuch im Museum. „Dann hat man ja gar keine Zeit mehr, die Objekte anzuschauen.“

Mann-Stein freut sich besonders, dass nun für ein zweites Audio-Guide-Projekt genügend Mittel vorhanden sind. Der Verein will den Elisabeth-Weg vertonen, der durch Possenhofen, Feldafing und Wolfsschlucht führt – ebenfalls in sechs Sprachen. „Das Geld müsste reichen“, sagt Mann-Stein. Für die Nutzer, also Einheimische und Touristen aus aller Welt, wird die Nutzung kostenlos sein. „Durch die Zuwendung kann das Museum Interessierten aus aller Welt den Besuch barrierefrei ermöglichen“, sagt Eiling-Hütig. Kultur und Inklusion lägen ihr sehr am Herzen.