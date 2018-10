Drei Verletzte und lange Staus

Nach einem schweren Unfall war die Autobahn A 96 bei Weßling in Richtung Lindau am Mittwochnachmittag gesperrt.

Gilching/Weßling - Auf der A 96 hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Kleinwagen mit Schweizer Kennzeichen hatte sich zwischen den Anschlussstellen Oberpfaffenhofen und Wörthsee überschlagen. Die drei Insassen kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser, teils per Hubschrauber.

Die Autobahn war einige Zeit komplett gesperrt, was zu langen Rückstaus führte und zu einer hohen Belastung der Ausweichstrecken. Im Einsatz waren unter anderem die Feuerwehren Gilching, Steinebach und Weßling.

