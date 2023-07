Für den Wohlstand arbeiten: Schulleiterin appelliert an Gautinger Abiturienten

Servus, Gymnasium: 128 Schülerinnen und Schüler haben ihre Laufbahn mit dem Abitur am Gautinger Gymnasium abgeschlossen. „Wir haben das Rüstzeug, unsere Träume zu verwirklichen“, sagten die Stufensprecher in der Abirede. © Andrea Jaksch

128 Abiturientinnen und Abiturienten sind am Freitag am Otto-von-Taube-Gymnasium in Gauting verabschiedet worden. Die meisten, gestanden sie, hätten noch keine Vorstellung, wie es danach weitergehen soll.

Gauting – Abitur komme vom lateinischen abire, was so viel wie weggehen bedeutet. Mit dieser Übersetzung eröffnete Moderator Lukas Krepold die Abifeier am Otto-von-Taube-Gymnasium am Freitagmittag. Mit einer flammenden Rede zum unschätzbaren Wert staatlicher Bildung als Gewähr für Wohlstand verabschiedete Schulleiterin Sylke Wischnevsky die 128 erfolgreichen Abiturientinnen und abiturienten in der überquellenden Abba-Naor-Aula. „Wir haben das Rüstzeug, unsere Träume zu verwirklichen“, dankten die beiden Stufensprecher Hendrik Mayer und Jakob Sigrist, für eine „wunderschöne Schulzeit“.

„Es war mir eine große Freude, Sie zu betreuen“, so die Schulleiterin. Doch viele Selbstverständlichkeiten seien in Frage gestellt worden, erinnerte Sylke Wischnevsky an die Pandemie und Putins Angriffskrieg. Die Deutschen, die vor 80 Jahren vorgeführt hatten, „wie sich eine Nation in Barbaren verwandelt“, seien danach aufgewacht, hätten erkannt, dass ein Leben in Freiheit, Frieden und Wohlstand „nicht in Stein gemeißelt ist“.

„Zittert Tyrannen und ihr Niederträchtigen!“: Mit diesem aufrüttelnden Zitat aus der französischen Nationalhymne „Marseilles“ appellierte die Schulleiterin an ihre Absolventinnen und Absolventen, die im Grundgesetz verankerte Demokratie, Freiheit und Frieden im verbalen Austausch zu verteidigen. Denn Wohlstand beruhe „nicht auf natürlichen Ressourcen, sondern auf Bildung und Leistung“, betonte Wischnevsky: Ihre Abiturienten hätten dieses „kostenfreie“ Angebot angenommen. Doch damit trügen sie auch die Mitverantwortung, unseren Wohlstand zu erhalten – mit Hilfen für die Ukraine und den Klimawandel. Deutschland müsse deshalb zurück in die Vollzeitarbeit, appellierte die Schulleiterin mit den Worten des US-Präsidenten John F. Kennedy: „Frag nicht, was Dein Land für Dich tun kann, sondern was Du für Dein Land tun kannst.“

„Haben wir etwas Sinnvolles gelernt?“, fragten die Stufensprecher Hendrik Mayer und Jakob Sigrist in ihrer Abirede. Nun ja, barocke Gedichte, Schrödingers Gleichung oder das Endoplasmatische Retikulum in der Pflanzenforschung seien nicht gerade das, was der Mensch fürs Leben brauche. Und 90 Prozent der 128 Gautinger Absolventen hätten noch gar keinen Plan, wie’s nach dem Abi weitergeht oder machten ein Jahr lang Pause. Doch engagierte Lehrkräfte am OvTG hätten sie für Kunst-, Musikkurse und -ensembles begeistert. Den diesjährigen Abi-Streich „haben wir als mündige Bürger mit Altpapier so nachhaltig wie möglich gemacht, damit wir ohne schlechtes Gewissen“ bei der nächsten Bundestagswahl Grün wählen können, scherzten die beiden Redner. Sie würden in „einer Würmtal-Bubble leben“ und hätten den Zusammenhalt mit gemeinsamem Abschreiben und Feiern gepflegt. Sie endeten versöhnlich: Das Abiturzeugnis „erlaubt uns, uns in alle Richtungen weiter zu entwickeln“, sagte Hendrik Mayer und Jakob Sigrist ihren Lehrkräften.

Christine Cless-Wesle