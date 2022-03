„Aeroport-Bande“ startet im Oktober durch

An der Organisation der Großtagespflege am Sonderflughafen beteiligt: (vo.v.l.) Prof. Christian Juckenack (Standortleitung Sonderflughafen), Tineke Deckert und Katharina Schedler (Fortschritt), Robert Voit (zweite Reihe) und (hi.v.l.) Georg Voit von Aero-Bildung, Weßlings Bürgermeister Michael Sturm und Tatijana von Quadt (Fortschritt).

Fortschritt GmbH eröffnet Großtagespflege beim Sonderflughafen Oberpfaffenhofen

Von Hanna von Prittwitz

Im Oktober eröffnen am Sonderflughafen Oberpfaffenhofen zwei Großtagespflegen für insgesamt 20 Kinder. Den Mietvertrag hat Tatijana von Quadt, Geschäftsführerin der Fortschritt GmbH, als Träger in Kooperation mit der Gemeinde Weßling und dem Ausbildungsbetrieb Aero-Bildung unterschrieben.

Oberpfaffenhofen - Die Räume für die Großtagespflegen „Die Airport-Bande“ befinden sich noch im Rohbau, heißt es in einer Pressemitteilung von Fortschritt. „Aber der Zeitplan bis zum Herbst kann bisher eingehalten werden.“ Jeweils eine ausgebildete Erziehungsfachkraft und zwei sogenannte Kindertagespflegepersonen freuten sich schon, die Kinder in den neuen Räumen begrüßen zu dürfen.

„Die Familie Voit als Eigentümer und Geschäftsführer von Aero-Bildung sind auf Fortschritt als Kita-Träger zugekommen und haben uns gefragt, ob wir eine Kinderbetreuung auf ihrem Betriebsgelände anbieten könnten“, sagt Katharina Schedler, Leiterin der Wiki Kindertagesbetreuung (Würmtals individuelle Kindertagesbetreuung) bei Fortschritt. Gedacht sind die Kindergartenplätze für Familien aus Weßling und Gilching, Mitarbeitende von Aero-Bildung und anderen Unternehmen, die auf dem Flughafen ansässig sind. In den beiden Kindergroßtagespflegen werden jeweils maximal zehn Kinder von 0 bis drei Jahren betreut und gefördert.

Der Begriff Kindergroßtagespflege bezeichnet eine familiennahe Form der Betreuung, bei der maximal zehn Kinder in zumeist angemieteten Räumen außerhalb der Familie ihre Zeit miteinander verbringen. Um ihre frühkindliche pädagogische Ausbildung und Erziehung kümmern sich eine ausgebildete Erziehungsfachkraft sowie die genannten Kindertagespflegepersonen. Letztere haben eine Qualifizierung im Umfang von rund 160 Stunden, ein Praktikum und Lernergebnisfeststellungen hinter sich. Aufgrund der kleineren Gruppen sind Großtagespflegen zwischen der Kindertagespflege im sehr familiären Umfeld und einer Kinderkrippe oder einem Kindergarten einzuordnen. Sie können für Kinder von 0 bis 14 Jahre angepasst werden.

Die Kindergroßtagespflegen beim Sonderflughafen sollen ab Oktober 2022 von Montag bis Freitag täglich von 7 bis 16 Uhr geöffnet haben. „Wir freuen uns sehr, dass auf die Bedürfnisse der Kinder bereits bei der Planung und beim Bau der Räumlichkeiten sehr viel Wert gelegt wurde“, berichtet von Quadt. Auch sei an kindgerechte Außenanlagen für Bewegung an der frischen Luft gesorgt. „Die für den Sonderflughafen verantwortliche Berufsfeuerwehr freut sich auch schon auf den Nachwuchs und hat beim jüngsten Termin mit den Fortschritt-Pädagoginnen versprochen, den Kindern ein spannendes und lehrreiches Ausflugsziel zu bieten“, berichtet der Kindergartenträger Fortschritt weiter in seiner Pressemitteilung. Generell würden das Areal des Sonderflughafens und die dort ansässigen Luft- und Raumfahrtunternehmen ein spannendes Umfeld bieten. „Die Begeisterung für Flugzeuge wird bei den Kindern der Kindergroßtagespflegen ab Oktober sicher wachsen.“

Fragen zur Pädagogik und Anmeldung beantwortet Katharina Schedler unter der E-Mail-Adresse katharina.schedler@fortschritt-bayern.de.