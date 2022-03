„Nase voll von Gewalt?“

Aktion für die Beratungsstelle Frauennotruf im Landkreis Starnberg: Claudia Sroka (l.) übergibt Taschentücher mit der Telefonnummer des Frauennotrufs an Ulrike Bopp-Hachinger von der Herrschinger See-Apotheke. Dort und in 22 weiteren Apotheken läuft die Aktion. © FHF

Die Beratungsstelle Frauennotruf macht am Weltfrauentag mit einer Taschentuch-Aktion auf ihre Angebote aufmerksam: In den Apotheken gibt es Taschentuch-Päckchen, auf denen „Nase voll von Gewalt?“ steht und die Nummer des Frauennotrufs.

Landkreis – Am heutigen 8. März ist Weltfrauentag. 23 Apotheken im Landkreis wollen mehr als 2400 Taschentuch-Päckchen mit dem Slogan „Nase voll von Gewalt? Holen Sie sich Unterstützung!“ an ihre Kundschaft verteilen. Diese Öffentlichkeitsaktion informiert über das Hilfeangebot der Beratungsstelle Frauennotruf mit Sitz in Herrsching. „Es soll Betroffene bestärken, sich Unterstützung zu holen, aber auch die Gesellschaft ermutigen, Hilfe anzubieten“, teilt die Beratungsstelle mit.

Partnerschaftliche Dominanzgewalt betrifft Frauen unabhängig von sozialem Status, kultureller Herkunft oder Alter, ist die Erfahrung der Beratungsstelle. Sich Hilfe zu suchen, sei nicht immer leicht. „Gewalt gegen Frauen reicht von Beschimpfungen über Einschüchterung und geht hin bis zu körperlichen Übergriffen und Vergewaltigung“, heißt es in der Mitteilung. Die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs bieten eine vertrauliche, kostenlose und auf Wunsch anonyme Beratung in geschütztem Rahmen an. In der Beratungsstelle finden Frauen Unterstützung, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt sowie Stalking betroffen sind, sowie deren Kinder. Auch Angehörige, private oder professionelle Helfer können sich dort unter z (0 81 52) 57 20 Unterstützung holen.

Um gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder wohnortnah zu erreichen, werden immer dienstags Außensprechstunden angeboten: jeden ersten Dienstag im Monat in Gilching im Mutter-Kind-Haus, (Rosenstraße 16), jeden zweiten Dienstag in Tutzing in der Ambulanten Krankenpflege (Bräuhausstraße 3), jeden dritten Dienstag in Starnberg im Kinderschutzbund (Söckinger Straße 25) und in Gauting an jedem vierten Dienstag in der Gautinger Insel (Grubmühlerfeldstraße 10).

Der Weltfrauentag, der in Berlin sogar ein Feiertag ist, wurzelt in der Arbeiterinnenbewegung des späten 19. Jahrhunderts. Seither steht dieser Tag im Zeichen der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt, gegen Diskriminierung und für das Frauenwahlrecht. „1858 setzten sich die ersten Frauen in der Textilindustrie in den USA für gleiche Löhne ein“, teilt der Frauennotruf mit. „Sie bekamen nur einen Bruchteil des Lohnes der Männer für die gleiche Arbeit.“ Frauenrechtlerinnen wie Clara Zetkin kämpften für die Einführung des Internationalen Frauentags, der seit 1911 in Deutschland begannen wird. Inzwischen heißt die Differenz des durchschnittlichen Bruttoverdienstes zwischen Männern und Frauen „Gender Pay Gap“. Im Jahr 2020 lag diese Lücke noch immer bei 18 Prozent, die Frauen weniger im Vergleich zu Männer für die gleiche Arbeit verdienten.

Dabei kann die finanzielle Unabhängigkeit einer Person neben anderen Faktoren ein wesentliches Schutzkriterium für Frauen in Gewaltverhältnissen darstellen. Auch deshalb möchten die Beraterinnen besonders zum Weltfrauentag in die Öffentlichkeit treten. „Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Apotheken in unserem Landkreis“, schreibt der Frauennotruf. „Weil Gewalt generell und Gewalt an Frauen im Besonderen in einer modernen Gesellschaft keinen Platz mehr haben darf.“ Der Frauennotruf ist auch per E-Mail an info@frauenhelfenfrauen-sta.de zu erreichen sowie über die Internetseite www.frauenhelfenfrauen-sta.de. Das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist rund um die Uhr und kostenfrei erreichbar unter 0 8000/11 60 16.