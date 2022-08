Alte Bulldogs, alte Autos

Kleine Bulldogs, kleine Fahrer (v.r.): Anton (6) und Luis (3) waren mit ihren Eltern Maria und Kilian Berger aus Bachhauserwies und mit ihren eigenen Traktoren der Marke Toro 550 (l.) und 560 (r.) aus den 1970ern gekommen. © Dagmar Rutt

Was für ein Anblick am Sonntag in Höhenrain: 450 Oldtimer auf zwei oder vier Rädern, mit dicken und dünnen Reifen haben die Organisatoren vom Krieger- und Soldatenverein Höhenrain gezählt. Dazu rund 800 Besucher, darunter auch welche ohne Auto. Familie Berger aus Bachhauserwies kam mit zwei kleinen Bulldogs, die älter waren als jedes Familienmitglied.

Höhenrain - Luis (3) und Anton (6) waren stolz darauf, auf den alten Maschinen aus den 70er Jahren sitzen zu dürfen. Überhaupt waren viele Bulldogs gekommen. Auch Organisator Georg Brandl hatte seinen Hanomag und seine beiden Fendts dabei bei der Veranstaltung des Krieger- und Soldatenvereins Höhenrain.

Die ältesten Fahrzeuge stammten aus den 1920er Jahren: ein schwarzer Ford Modell T und ein hellblauer Dixi-Ihle 600 aus dem Jahr 1928, mit dem Sebastian Bürgers gekommen war. Brandl war erstaunt über den Andrang: „120 Autos, 100 Motorräder und Mopeds und der Rest Bulldogs“, zählt er auf. Bei der Fahrt rund um Höhenrain wäre es fast etwas eng geworden. „Die letzten sind grad rausgefahren, da sind die ersten schon wieder zurückgekommen.“ Für Brandl und seine rund 25 Helfer war es grenzwertig von der Arbeit her, aber auch schön, dass das Oldtimer-Treffen zu seinem zehnten Mal eine so große Resonanz erfahren hat. Der Krieger- und Soldatenverein nutzte das Bierzelt, das noch vom Trachtler-Jubiläum an der Münsinger Straße stand, und bewirtete die Gäste mit Bier, Würstl und Grillfleisch und selbstgebackenen Kuchen. „38 Kuchen haben wir verkauft“, sagt Brandl. „Um 16 Uhr war alles weg.“