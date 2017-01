Kleinkunst im Bauch der „Utting“

Stegen - Das neue Leben der alten MS Utting hat mit Kultur zu tun: Der ehemalige Ausflugsdamper wird vom Ammersee nach München umziehen - und zur Bühne.

Verlässlich trug die MS Utting seit 1950 ihre Passagiere kreuz und quer über den Ammersee. Im April 2016 kündigte die Bayerische Seenschifffahrt an, dass das 34 Meter lange und knapp acht Meter breite Dampfschiff ausgemustert wird. Weil noch kein Käufer für das Schiff in Sicht war, stand sogar das Wort „verschrotten“ im Raum. So weit kam es dann doch nicht. Im Gegenteil. Die Utting fährt einer rosigen Zukunft entgegen: nach München.

Es fanden sich drei Interessenten, von denen das Münchner Unternehmen Bahnwärter Kulturstätten GmbH im Dezember den Zuschlag erhielt. Mit dem neuen Besitzer hat fortan die Kleinkunst Münchens im Bauch des ausgemusterten Dampfers eine neue Heimat gefunden. Der 2015 gegründete Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, brachliegende Flächen über wenige Monate mit Kultur zu füllen. Der Kauf der Utting als Kulturraum kostete Geschäftsführer Daniel Hahn jedoch „einige schlaflose Nächte“. Nicht nur der Ankauf, sondern auch der Transport seien eine Rieseninvestition.

Allein, um den Dampfer transportfähig zu machen, arbeiten seit fünf Wochen bis zu fünf Mitarbeiter des Veranstalters daran, das Oberdeck abzutragen, damit das Boot nicht mit Unterführungen oder Brücken kollidiert. In rund zwei Monaten wird das zerlegte Schiff mit zwei Schwertransportern auf die Straße gebracht. „Für den Transport müssen ganze Ampelanlagen ausgegraben werden.“ Weil die Verlegung so teuer ist, bemüht sich Hahn aktuell darum, dass die neue Spielstätte längerfristig im Raum München einen Hafen findet.

Neues Schiff noch in der Werft

Angetan von der anspruchsvollen Handwerkskunst im Salon ist der 26-Jährige heute sehr glücklich über seine Kaufentscheidung. Verbunden mit einer Gastronomie könnten in Zukunft im Bauch der Utting Lesungen, Konzerte, Flohmärkte oder Theateraufführungen stattfinden.

Die rund 5,3 Millionen Euro teure Nachfolgerin steht derweil noch in Niederkassel in der Werft. Das 50 Meter lange und neun Meter breite Schiff kann bis zu 500 Fahrgäste befördern. Das sind 100 mehr als die Vorgängerin – und genauso viele, wie auf der großen Schwester, der RMS Herrsching, Platz finden. „Ein Raddampfer wird es nicht“, betont Michael Grießer, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt. Aus Platzgründen, denn die Schaufelräder laufen in einem Radkasten, der wiederum den Innenraum verkleinert.

Der Utting wird also auch fortan das Kürzel MS, Motorschiff, und nicht RMS, Royal Mail Steamer, vorangestellt. Zum Saisonauftakt schafft es der Neuzugang allerdings nicht aufs Wasser. „Den Linienverkehr können wir mit den drei anderen Flottenschiffen aufrecht erhalten“, erklärt Grießer – aber die Sonderfahrten fallen bis zur Taufe der neuen MS Utting am 7. Juli wortwörtlich ins Wasser. Pünktlich zur Hauptsaison können dann wieder Hochzeiten, Geburtstage oder Jubiläen auf dem Ammersee gefeiert werden. Dafür ist die zukünftige MS Utting mit dem größten zusammenhängenden Salon der Flotte für rund 150 Gäste laut Grießer besonders geeignet. Und selbstverständlich dreht das Schiff auch fortan im Linienverkehr seine Runden.

Mehr über den Veranstalter unter www.bahnwaerterthiel.de und www.wannda.de.

Michèle Kirner