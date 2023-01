Gesund und glücklich durch Sport und Fitnesstraining

Greifen Sie‘s an! Nachhaltig fit werden mit Spaß im Ambiance Sports & Spa © Ambiance Sports & Spa

Fit werden 2023: Seit 10 Jahren bieten die Ambiance Sports & Spa für Sportbegeisterte anspruchsvolles Fitnesstraining und wohltuende Entspannung auf höchstem Niveau.

Sport – ist weiß Gott nicht das Allheilmittel gegen alle körperlichen oder psychischen Probleme, mit denen man sich herumschlagen muss, aber sportliche Aktivität hilft maßgeblich dabei, einige davon leichter und besser zu bewältigen. Das Team von Ambiance Sports & Spa will keine universelle Gebrauchsanleitung liefern, sondern mit Anregungen und Tipps denjenigen unterstützen, der gerade darüber nachdenkt, sich sportlich intensiver zu betätigen.

Das Keine-Zeit-Problem und der innere Schweinehund sind die oppositionellen, bösen Geister, die dem guten Vorsatz, etwas für seine Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden zu tun, entgegenstehen.

Die Profis von Ambiance Sports & Spa möchten jeden dazu ermutigen, sich ein wenig zu überwinden und sich diese Zeit zu nehmen – das ist Me-Time!

Dass modernes Fitness-Training heute etwas ganz anderes ist als schweißtreibendes Muskel-Training und Bodybuilding, hat sich leider noch nicht überall durchgesetzt.

Die Ambiance Sports & Spa in München-Pasing und in Starnberg bieten ein breites Spektrum an Trainingsmöglichkeiten und ein umfangreiches Angebot für Wellness und Entspannung.

Sport kennt kein Alter. Der Körper schon!

Durch gezieltes und angeleitetes Training kann jeder viel zur Verbesserung des eigenen Wohlbefindens und der persönlichen Leistungsfähigkeit erreichen.

Krafttraining an modernen Geräten und Functional-Training für mehr Kraft und einen straffen Körper. © Ambiance Sports & Spa

Gerätetraining: gezielte Kräftigung einzelner Muskelgruppen

Functional-Training: dynamisches Training ganzer Muskelketten in der Bewegung

Mobility-Training: mehr Beweglichkeit durch Dehnung und Faszientraining

Cardio-Training: Ausdauer & Herz-Kreislauftraining

Groupfitness: vielfältiges Kurstraining mit verschiedensten Kursformaten

Cycling: Indoor-Radtraining auf stationären Bikes

Body & Mind: Yoga, Pilates, Qi Gong und bodyArt

Macht in der Gruppe noch mehr Spaß: Krafttraining oder Yoga © Ambiance Sports & Spa

Personaltraining. Sportphysiotherapie. Ernährungsberatung.

Die Ambiance Sports & Spa verfügen über hervorragend ausgebildete Trainer, Sportphysiotherapeuten und Sporttherapeuten. Das komplett individualisierte Personaltraining bringt in kurzer Zeit spür- und erlebbare Verbesserungen der körperlichen Leistungsfähigkeit. Durch unsere Sporttherapeuten können z.B. nach Verletzungen oder postoperativ Aufbautrainings geleistet werden. Gezielte Übungsprogramme reduzieren Schon- oder Fehlhaltungen.

Gerne unterstützen die Experten vor Ort auch mit versierten Abnehm- und Ernährungsprogrammen.

Entspannen. Loslassen. Erholen.

In der heutigen Zeit ist es besonders wichtig, Stress abzubauen. Auf der Couch gelingt das in den seltensten Fällen, dort bleibt man buchstäblich auf dem aufgebauten Stress sitzen. Tagtäglich baut der Körper durch externe Einflüsse Stresshormone auf, diese Stresshormone werden durch körperliche Arbeit > Bewegung wieder abgebaut. Unternimmt man nichts dagegen, verbleiben sie im Körper. Sport ist damit das ideale Stressventil. Häufig ist man aber einfach zu kaputt, um nach einem harten Arbeitstag auch noch eine anstrengende Trainingseinheit zu absolvieren. Dann hilft der Gang in die Sauna. Durch den intensiven Reizwechsel von ‚Heiß‘ und ‚Kalt‘ wird die Durchblutung angeregt. Der Muskeltonus entspannt in der Wärme der Sauna und kontrahiert beim Kaltwasserguss. Auch diese Art der ‚Bewegung‘ hilft beim Abbau der Stresshormone. Nach 2 Saunagängen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus.

Die Ambiance Sports & Spa heizen die Finnischen Saunen auf 90 °C, die Kelo-Sauna auf der Dachterrasse im Club Starnberg auf 85 °C, die Bio-Sauna bzw. das Kräuter-Thermarium auf verträgliche 60 °C und das Dampfbad produziert undurchsichtigen Tropennebel bei 45 °C. Das Wasser im Pool im Club Pasing ist mit 28 °C ideal temperiert, um ambitioniert zu schwimmen, an den Aquakursen teilzunehmen oder um sich einfach nur ein wenig treiben zu lassen.

Entspannen im Hallenbad oder in der Sauna © Ambiance Sports & Spa

Besuchen Sie Ambiance Sports & Spa an den beiden Standorten in Starnberg oder Pasing. Die Profis beraten Sie gerne.

Ambiance Sports & Spa Starnberg feiert sein kleines Jubiläum am liebsten auch mit Ihnen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin für ein unverbindliches und kostenfreies Probetraining. Einer unserer Trainer nimmt sich gerne die Zeit und berät Sie umfassend.

Kontakt

Ambiance Sports & Spa Starnberg

Petersbrunner Str. 15

82319 Starnberg

Telefon: 08151 / 446 880 0

Amibance Sports & Spa Pasing

Gottfried-Keller-Straße 33

81245 München

Telefon: 089 / 820 790 80

Web: www.ambiance-sport.de

E-Mail: info@ambiance-sport.de

Ambiance Sports & Spa auf Facebook