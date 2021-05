Ammerseerenade Nummer 7 startklar: Konzerte rund um den Ammersee vom 11. bis 19. September

Die stimmungsvolle Heilig-Geist-Kirche in Breitbrunn soll heuer Spielort am Haus- und Hofkapellentag sein.

Rückkehr der Kultur

Letztes Jahr musste sie entfallen, heuer soll die Kultur wieder aufleben: Die siebte Auflage der Ammerseerenade mit Konzerten rund um den Ammersee ist fest in Planung.

Schondorf – Eigentlich würde das beliebte Klassik-Festival Ammerseerenade heuer zu seiner achten Ausgabe einladen. Nach dem pandemiebedingten Ausfall 2020 rechnen die Veranstalter nun zumindest fest mit einer siebten Auflage. Vom 11. bis 19. September lädt der Verein Kultur am Ammersee in Schondorf mit seinem Klassik-Festival zu einer neuen musikalischen Entdeckungsreise an den Ammersee ein.

Vorgeschmack auf Ammerseerenade am letzten August-Sonntag

Einen Vorgeschmack auf das Festival-Motto „Lebensgefühl Ammersee“ gibt, wie bei den Vorgänger-Festivals üblich, der Kapellentag am letzten August-Sonntag. An diesem Tag bekommen die Besucher wieder ausgewählte kleine Kirchenkonzerte rund um den See geboten.

„Wir waren immer zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr aus der Streaming-Welle herauskommen und wieder vor Publikum spielen können“, freuen sich die Festival-Initiatoren Doris Pospischil und Hans-Joachim Scholz aus Schondorf. Insgesamt 33 Musiker als Solo, Duo, Trio, Quartett bis hin zu Septett-Formationen sowie das Kammerorchester des Nationaltheaters Prag und das Salonorchester Bad Reichenhaller Philharmonie haben bereits zugesagt.

Ammerseerenade: Kapellensonntag Corona-bedingt umgewandelt

Und doch, ein paar Zugeständnisse an Corona muss auch die Ammerseerenade 2021 noch einmal machen. Für den beliebten Tag der offenen Haus- und Hofkapellen, der für den 29. August geplant ist, wurde ein neues Konzept entwickelt. Statt in die 25 meist privaten Kapellen führt der musikalische Ausflug in die Natur diesmal in fünf größere Kirchen mit Doppelkonzerten im Marienmünster in Dießen, in der Heilig-Geist-Kirche in Breitbrunn, in Schondorf, in Hechenwang und in St. Ottilien.

Insgesamt 20 kleine Konzerte können die Besucher an diesem Tag wahlweise auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf wunderschönen Panoramawegen erreichen. Schirmherrin ist auch in diesem Jahr Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Der Eintritt ist wie immer frei, coronabedingt müssen aber Online-Tickets bestellt werden.

Ammerseerenade: Kartenverkauf ab Mitte Juni, Reservierungen schon jetzt möglich

Der offizielle Kartenverkauf startet am Montag, 14. Juni. Reservierungen werden von Kultur am Ammersee (ticket@ammerseerenade.de) allerdings schon ab sofort entgegengenommen. Der Veranstalter verweist auf das sehr begrenzte Platzangebot bei den Konzerten. Das komplette Programm lässt sich auf der Homepage der Ammerseerenade einsehen.

mm