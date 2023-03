32-Jähriger erleidet schwere Rauchgasvergiftung

Von: Andrea Gräpel

Teilen

In einem Nebengebäude der Bäckerei Benedikter an der Andechser Straße in Erling war das Feuer in einem Zimmer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Teppich Feuer gefangen und der Brand war schnell gelöscht. Es entstand wenig Sachschaden, so die Polizei. Der Bewohner musste ins Unfall-Krankenhaus nach Murnau geflogen werden. © Freiwillige Feuerwehr ErlinG-Andechs

In einem Zimmer an der Andechser Straße in Erling fängt ein Teppich Feuer. Ein 32-Jähriger wird nach Angaben der Polizei schwer verletzt, der Sachschaden hält sich in Grenzen.

Erling – Kurz nach 19 Uhr am Dienstagabend schrillten die Sirenen im Klosterdorf Erling. Feuerwehrleute wissen, Sirenen verheißen nichts Gutes. Üblicherweise erfolgt eine Alarmierung über das Handy. Das Einsatzstichwort, das die Integriertes Rettungsleitstelle herausgab, lautete aber B3, das heißt Wohnhausbrand, außerdem seien Personen in Gefahr. Das Feuer war im Zimmer eines Nebengebäudes der Bäckerei Benedikter in Erling ausgebrochen. Der Vermieter hatte es glücklicherweise rechtzeitig bemerkt, weil der Feuermelder losgegangen war. Er schlug eine Scheibe ein und konnte das Feuer löschen, noch bevor die Feuerwehr da war. Mehr noch – er konnte auch den 32-jährigen Bewohner retten, der in dem Zimmer bewusstlos am Boden lag. Dieser musste mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Murnau geflogen werden, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern mit.

Innerhalb weniger Minuten waren 25 Aktive der Freiwilligen Feuerwehr Erling-Andechs vor Ort. Mit alarmiert waren auch Einsatzkräfte aus Machtlfing und Herrsching, die bis auf den First Responder wieder umkehren konnten. Denn schnell stand fest, dass nur Nachlöscharbeiten notwendig waren, so Kommandant Josef Pfänder. Das beherzte Eingreifen des Eigentümers hat ein Übergreifen auf das Hauptgebäude und die hinter dem Zimmer angrenzende Bäckerei verhindern können. Dringend Hilfe brauchte der bewusstlose Mann, den er aus dem Zimmer rettete. Dieser wurde durch First Responder und Rettungsarzt erstversorgt und musste nach Murnau geflogen werden. Der Klosterparkplatz wurde dafür kurzerhand zum Hubschrauber-Landeplatz umfunktioniert. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Erling, die Kreisbrandinspektion, BRK-Rettungskräfte und die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo übernommen.