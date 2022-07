600 Quadratmeter blühendes Leben

Auszeichnung für einen Garten: Cynthia Kerer, zweite Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Frieding (2.v.l.), Agnes Störer, zweite Vorsitzende des Kreisverbandes Gartenbau und Landespflege (2.v.r.), und Ursula Lechner (r.), die sich um die Naturgartenzertifizierung kümmert, übergaben Andrea Oberhofer die Plakette.

Der Naturgarten der Familie Oberhofer in Erling ist als Naturgarten zertifiziert worden. Ein Besuch in einer Idylle.

Erling - Ein alter Fleischwolf, der zum Blumentopf umfunktioniert wurde. Ein alter Baumstamm, auf dem eine Wildrose wächst. Ein Zitronenbaum, der seine Besitzerin schon seit mehr als 30 Jahren begleitet. Selbst für einen Naturgarten ist das Zuhause der Familie Oberhofer etwas Besonderes. Andrea Oberhofer, die treibende Kraft hinter dem Garten, bepflanzte bereits den Balkon ihrer ersten eigenen Wohnung mit heimischen, bienenfreundlichen Pflanzen, auch ein Zitronenbaum fand dort Platz.

Nach mehreren Umzügen befindet sich der nun im 600 Quadratmeter großen Garten in Erling, der am Donnerstag als Naturgarten zertifiziert wurde. Ursula Lechner, Verantwortliche für die Naturgarten-Zertifizierungen, überreichte Oberhofer die Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“. Der Garten habe die volle Punktzahl erreicht. Heuer hat Lechner bereits zwölf Naturgärten zertifiziert, der von Andrea Oberhofer sei der erste in Erling.

Oberhofer kennt jede Pflanze beim Namen. Ihr Wissen eignete sie sich selbst an mit Hilfe von Gartenzeitschriften und Büchern. Ursula Lechner wies auf die vielen bienenfreundlichen Sträucher hin: Glockenblumen, Sonnenbraut, Frauenmantel und Katzenknöterich, um nur einige zu nennen. Überall sind kleine Wasserstellen und Futterhäuschen für Vögel aufgestellt. In einem der Nistkästen brüten gerade Meisen. „Da piepst es, wenn man unten durch geht“, erzählte Oberhofer. In einem 20 Quadratmeter großen Gemüsegarten baut die Familie unter anderem Himbeeren, Zuckererbsen, Kürbis und Karotten an. In einem Hochbeet sind Tomaten, Gurken und Radieschen zu finden. Den Salat und die Petersilie musste Oberhofer vor den Schnecken retten.

Kräuter gedeihen auf der Terrasse, direkt neben der Küche. „Letztes Jahr gab es so viel Basilikum, dass ich eine ganze Batterie von Pesto gemacht habe“, erzählt sie. Mit dem Familienhund Dobby hat Andrea Oberhofer „immer wieder heftige Dispute“, weil er in die Beete springt oder sich auf die Blumen legt.

Ehemann Johann Oberhofer, ehemaliger Sprecher der VR Bank und früher Gemeinderat, betonte, dass das Lob für den Garten ausschließlich seiner Frau gehöre: „Ich bin nur für niedere und schwere Tätigkeiten da.“ Das alte Bauernhaus, erstmals 1572 erwähnt, harmoniert mit dem blühenden Garten. Die Familie renovierte es vor acht Jahren. „Unser Zwetschgenbaum trägt die besten Zwetschgen, die es in ganz Erling gibt. Immer wieder kommen Erlinger und fragen nach Zwetschgen“, sagte Johann Oberhofer voller Stolz. Die Oberhofers haben zwei Töchter, 16 und 18 Jahre alt. Die Jüngere teilt die Liebe zum Gärtnern mit ihrer Mutter. Wenn die Mutter sagt, sie gehe „nur kurz in den Garten“, weiß die Familie, dass sie mindestens zwei Stunden beschäftigt ist.

Andrea Oberhofer hatte sich nie vorgenommen, einen Naturgarten anzulegen. Der Garten entwickelte sich nach und nach. Als die Familie vor acht Jahren einzog, pflanzte Oberhofer immer wieder Sträucher, bis der Garten aus allen Ecken blühte.

