Ab ins „Bärenhöhlen“-Paradies

Von: Andrea Gräpel

Auch in den Ferien ist die Bärenhöhle in der Alten Schule besetzt mit Kindern und ihren Betreuern Jörn Kaselitz, Claudia Stuhler und Pamela Zwyer. © Andrea Jaksch

Miteinander zu gestalten wird in der „Bärenhöhle Andechs“ seit 25 Jahren großgeschrieben. Damals von drei engagierten jungen Müttern gegründet, ist die Betreuungseinrichtung in der Alten Schule für Kinder zwischen zwei und zehn Jahren heute eine feste Institution und nicht mehr wegzudenken.

Andechs – Valentina Kaiser kann sich noch sehr gut an die Anfänge der „Bärenhöhle“ erinnern. Gemeinsam mit Jutta Engelmeier und Sabine Wolf hatte sie die Elterinitiative unter dem Dach des Sonderbetreuungsmodells „Netz für Kinder“ gegründet – vor einem Vierteljahrhundert.

„Angefangen hat das mit der Geburt unserer Kinder“, erzählt Valentina Kaiser. Die drei Mütter hatten dieselbe Hebamme und alle Kinder waren Hausgeburten. Valentina Kaiser hatte bereits eine ältere Tochter, die in München geboren und schon dort in einer Elterninitiative betreut wurde, so dass die Lehrerin weiter studieren konnte. Seit 1992 lebt die Familie in Erling. Für Valentina Kaiser stellte sich mit der Geburt der zweiten Tochter die Frage: „Was mach’ ich jetzt auf dem Land?“ Die Kommunen waren noch weit entfernt davon, genügend Kindergartenplätze, geschweige denn Krippenplätze anzubieten.

Die drei Erlinger Mütter nutzten den Kommunalwahlkampf seinerzeit und hatten die Kandidaten schnell auf ihrer Seite. Mit dem damals neu gewählten Bürgermeister Karl Roth konnte die Elterninitiative „Bärenhöhle“ schließlich 1996 in die Alte Schule einziehen. Der Regelkindergarten wäre zumindest für Valentina Kaiser keine Alternative gewesen. „Damals war die Abholzeit um 11.30 Uhr“, sagt sie. Ihr Staatsexamen hätte sie so nicht machen können. Das Netz für Kinder dagegen zeichnet sich durch Flexibilität aus. Dieses Prinzip hat die Andechser Elterninitiative übernommen und beibehalten.

Das Netz für Kinder ist ein bayernweit auf 150 Gruppen à 12 bis 15 Kinder beschränktes Sonderbetreuungsmodell, das 1993 eingerichtet wurde, um einen Beitrag gegen die damals akute Unterversorgung von Betreuungsangeboten in Bayern zu leisten. Die Altersmischung ist verpflichtend festgelegt: Zusätzlich zum Kindergartenalter (drei bis sechs Jahre) muss mindestens ein Kind im Krippen- oder Hortalter mitbetreut werden. Neben einer ausgebildeten Fachkraft je „Netzgruppe“ stehen der Gruppe täglich wechselnde Elterndienste zur Verfügung.

„Damals haben wir die Gemeinde gerettet“, weiß Valentina Kaiser und dies wusste auch Roth. Es gab viel zu wenig Betreuungsplätze, als die Kinderbetreuung zur Pflichtaufgabe der Kommunen wurde. Dazu lieferten die „Bärenhöhle“-Eltern kostenfreies Eigenengagement. „Ein Wahnsinn“, sagt Valentina Kaiser, wenn sie an die Anfangszeit zurückdenkt. „Da gehörte schon viel Idealismus dazu.“ Mittlerweile sind „nur“ noch 35 Stunden pro Kindergartenjahr Pflicht.

Die Elterninitiative betreut aktuell knapp 30 Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren aus 23 Familien. Der Kindergarten ist eine altersgemischte Einrichtung mit diversen Vormittags-, Ganztages- und Nachmittagsplätzen für Krippen-, Kindergarten und Grundschulkinder. Elternengagement und familiäre Atmosphäre sind bis heute kennzeichnend. Es gehört zum Alltag in der Bärenhöhle, dass Eltern auch mal kochen und ein Drittklässler einem Krippenkind vorliest. Vorsitzende ist Dr. Aline Laucke. Von dieser besonderen Atmosphäre schwärmen auch die ehemaligen Eltern und Kinder von noch heute.

Pandemiebedingt konnte das 25. Jubiläum der Bärenhöhle erst heuer gefeiert werden –- streng genommen ein Jahr zu spät. Damit es weitergeht mit der Elterninitiative, freuen sich Eltern und Team über engagierte und interessierte Familien. Wie in vielen anderen Betreuungseinrichtungen sind auch offene Betreuungsstellen zu besetzen: Derzeit werden eine Erzieherin oder ein Erzieher als pädagogisches Personal, Kinderpfleger als pädagogische Ergänzungskraft sowie Berufspraktikanten gesucht. Infos zur Einrichtung finden sich im Internet unter der Adresse baerenhoehle-andechs.de.