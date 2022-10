Abenteuer Tagesmutter

Von: Andrea Gräpel

Im Wohnzimmer der Yilmaz gibt es genug Platz, um herumzutollen, wie Regina Yilmaz mit ihrer kleinen Annie beweist. © Andrea Jaksch

Fünf Kinder hat sie selbst. Als Regina Yilmaz (43) für Nesthäkchen Annie (21 Monate) keine Tagesmutter finden konnte, ließ sie sich selbst ausbilden. Seit einer Woche hat sie die Pflegeerlaubnis und ist die erste Tagesmutter in Andechs. Sehr zur Freude der Gemeinde.

Frieding – „Ich hab’ eh schon einen Stall voll Kinder“, dachte sich Regina Yilmaz. Die Entscheidung, sich zur Tagesmutter ausbilden zu lassen, fiel ihr deshalb nicht so schwer. „Die größte Herausforderung wird sein, Familie und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen, ohne dass sich jemand eingeschränkt fühlt“, sagt die 43-Jährige. Ab Mitte Oktober wird sie es wissen, dann wird sie neben ihrer kleinen Tochter ein weiteres Kind betreuen. Insgesamt darf sie für bis zu 30 Stunden zwei fremde Kinder neben dem eigenen Kind betreuen.

Regina Yilmaz lebt mit ihrem Mann Bülent (45) und den Kindern seit zwei Jahren in Frieding. Beide waren vorher in Herrsching verwurzelt. Kind Nummer fünf war damals gerade unterwegs. Ein Nesthäkchen, denn der älteste Sohn ist 19 Jahre alt, die anderen Kinder sind 15, 13 und 4 Jahre alt. Anfang dieses Jahres suchte Regina Yilmaz nach einer Tagesmutter – für zwei, drei Tage. Krippenplätze gab es zu dem Zeitpunkt spontan nicht in den Andechser Ortsteilen. Eine Tagesmutter auch nicht. Auch außerhalb der Klostergemeinde, in Herrsching, Seefeld und Hechendorf hatten die Tagesmütter, die es gibt, keine Kapazitäten mehr. Heute kann sich die studierte Betriebswirtin Regina Yilmaz das gut erklären, denn seit es in der Gemeinde bekannt ist, dass sie Kinderbetreuung anbietet, fragen Mütter bei ihr an, die ihre Kinder noch im Bauch tragen. Mütter, die die Babys, so wie sie auch, nicht gleich ganz weggeben wollen, sondern nur für ein paar Stunden die Woche.

Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz und Kindergartenreferentin Katharina Linze freuen sich. Noch vor zwei Jahren gab es zu viele freie Plätze für Kinderbetreuung, vor allem im neuen BRK-Kinderhaus war dies anfangs so. „Das hat sich geändert“, sagt Scheitz, „die sind relativ gut ausgebucht.“ Darum ist er froh: „Wir müssen uns breit aufstellen. Je mehr Angebote, umso besser.“

Aktuell hat Andechs sechs Betreuungseinrichtungen in Betrieb: den Waldkindergarten und die Krippe KinderArt in Machtlfing, BRK-Kinderhaus, Elisabethkindergarten und Bärenhöhle in Erling sowie den BRK-Kindergarten Sternschnuppe in Frieding. „Wir haben sogar noch Platz für mehr“, sagt Scheitz und erinnert an den alten Dorfladen in Machtlfing, der aktuell leer steht. „Unser Joker“, sagt er. Einen Betreiber hatte die Gemeinde gefunden, zu dem Zeitpunkt habe es aber zu wenige Kinder gegeben. Tagesmütter seien als Alternative deshalb sehr willkommen.

Diese Alternativen gibt es im Landkreis häufiger, aber nicht in jedem Ort. Und die Kommunen, die gesetzlich verpflichtet sind, ausreichend Betreuungsplätze anzubieten, sind dankbar. Nach Auskunft des Landratsamtes gibt im Landkreis 29 sogenannte Tagesmütter, darüber hinaus 27 „Kindertagespflegepersonen“ in Großtagespflegestellen und acht „Ersatzbetreuungskräfte“. 24 Kinder aus dem Landkreis werden von Tagesmüttern in angrenzenden Landkreisen betreut.

Dass das Angebot begrenzt ist – diese Erfahrung machte auch Regina Yilmaz. Sie erkundigte sich also beim Landratsamt und wurde auf eine Online-Ausbildung an einem Institut in Miesbach aufmerksam gemacht, weil wegen Corona zu der Zeit keine Kurse in Starnberg angeboten wurden. Eine glückliche Fügung, wie sich herausstellt, denn die Präsenzkurse, die normalerweise an Wochenenden stattfinden, hätte sie nicht besuchen können. „Als Mehrfachmama hätte ich das gar nicht stemmen können. Dann wäre mein Mann mit den Kindern an den Wochenenden allein gewesen.“ Beim Online-Kurs verteilten sich die Unterrichtseinheiten auf Abendstunden und die Wochenenden – aber immer von zu Hause aus. Das war machbar. 160 Stunden dauerte die Ausbildung inklusive Erste-Hilfe-Kurs.

Sie hatte aber keine Ahnung, wie umfangreich das Projekt Tagesmutter darüber wird, gesteht sie ehrlich. „Das ist schon noch mal eine andere Nummer“, fremde Kinder zu betreuen. Sie muss auf viel mehr achtgeben als bei der Erziehung der eigenen Kinder. Angefangen beim Herdplattengitter bis zu Treppengittern, Schubladen mussten gesichert und der Steingarten im Garten eingezäunt werden. „Das hab ich bei keinem meiner Kinder getan“, sagt sie lachend. Nachdem das Jugendamt Räume und Garten nun aber für gut befunden hat und sie Führungs- und Gesundheitszeugnis vorlegen konnte, beantragte sie die Pflegeerlaubnis, die sie seit einer Wochen nun hat. Das Abenteuer Tagesmutter kann beginnen.