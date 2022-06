Als ob der Schmied gerade Brotzeit macht

Von: Andrea Gräpel

Hat den Umgang mit Hammer und Eisen im Lauf der Jahre gelernt: Karl Steinbeißer vom Heimatverein Erling-Andechs. © Photographer: Andrea Jaksch

Das große Schmiedefest zum 550. Jubiläum der Alten Schmiede in Erling vor zwei Jahren musste ausfallen. Nun wird es nachgeholt, und es gibt gleich doppelt Grund zum Feiern.

Erling – Die Alte Schmiede in Erling ist vermutlich das zweitälteste Gebäude im Klosterdorf Erling. Erst 2008 wurde sie unter Denkmalschutz gestellt und unter anderem mit Mitteln des europäischen Förderprogramms Leader umfangreich saniert, bevor sie im Juli 2012 wiedereröffnet wurde und seitdem regelmäßig fürs Schau-Schmieden geöffnet wird.

Der Heimatverein Erling-Andechs war es, der sich schon bei der Wiederherstellung der Erlinger Dorfschmiede engagierte. Unter anderen der Vorsitzende Karl Strauß und nach der Wiedereröffnung vor allem Karl Steinbeißer sind in die Geschichte der Schmiede eingetaucht und kennen jeden Hammer und jede Zange. Steinbeißer, der sich nach der Wiedereröffnung um das museale Gebäude kümmert, konnte sich bei Kunstschmied Fritz Kappelmaier im Laufe der Jahre so einiges abgucken. „Ich mach immer was“, sagt Steinbeißer begeistert. Zuletzt kunstvolle Pflanzenstäbe für den eigenen Garten.

Die Geschichte der Alten Schmiede geht dem 84-jährigen Steinbeißer locker über die Lippen. Jeden letzten Samstag in einem Monat erzählt er den interessierten Besuchern davon, während Kappelmaier das Feuer schürt und die Interessierten in die Schmiedekunst einführt. Steinbeißer ist überzeugt, dass es die Schmiede schon zur Römerzeit gab. Erwähnt wurde sie mit der Kirche aber erstmals 1470 als „Schmiede bey sant Veith“, der heutigen Pfarrkirche St. Vitus, im Besitzverzeichnis des Kloster Andechs. Das Wohnhaus stand gleich gegenüber, direkt neben dem Gasthof zur Post.

Schmied Symon Koler zahlte den Mönchen damals ein Pfund Wachs als Pacht. „Wachs war kostbar“, weiß Steinbeißer. Ein hoher Preis. Denn ein Pfund Wachs habe damals dem Jahresgehalt eines Schmiedemeisters entsprochen, musste mühsam aus Wildbienenbeständen gesammelt werden. „Dafür gab es extra Wachskletterer“, weiß der Heimatkundler. Und das Kloster brauchte Wachs für seine Kerzen. „Strom gab es ja nicht.“

400 Jahre gab es keine weitere schriftliche Erwähnung über die Alte Schmiede. Erst als ein Georg Beer 1868 das Gebäude im hinteren Teil um zwei neue Essen (Herdfeuer) und um einen Kohlekeller erweitern wollte. Bis dahin war die Schmiede zudem vermutlich offen. „Der Holzanbau dürfte auch aus dieser Zeit sein“, meint Steinbeißer. Der Schmied sei vor allem für den Hufbeschlag zuständig gewesen, im Hauptgebäude für die Pferde, im Anbau ein Unterstand für Rinder, die mit einem Gurt besonders gesichert werden mussten, weil sie anders als Pferde nicht auf drei Beinen stehen können.

Der letzte Schmied hieß Kaspar Bernhart. Er starb 1965, gerade erst 33 Jahre alt und kinderlos. Das Wohnhaus gegenüber wurde 1975 abgerissen. Die Alte Schmiede wurde an die benachbarte Familie Pfänder vererbt, die sie als Abstellschuppen genutzt hatte.

„Nichts war verändert worden“, weiß Steinbeißer. Er hatte mitgeholfen, alles zu inventarisieren, als das Gebäude 2008 in das Eigentum der Gemeinde Andechs überging. „Es sah aus, als wenn der Schmied gerade zur Brotzeit gegangen wäre“, erinnert er sich. Genau so wurde es beibehalten und wirkt es auf den Besucher bis heute. Schließlich wird ja wieder regelmäßig Feuer geschürt.

Das ältestes Teil, noch älter als die Schmiede selbst, ist nachgewiesenermaßen der „Ambossstock“, ein Eichenholzblock, dessen Fälldatum in den 1570er Jahren vermutet wird. „Da war der Baum aber schon einige Jahre alt“, so Steinbeißer. In den Unterlagen des Heimatvereins ist das Ergebnis der dendrochronologischen Untersuchung gut verwahrt. 80 breite Jahresringe sind darin für den Eichenblock vermerkt.

Steinbeißer, der als Mälzer und Brauer 1961 nach Erling kam und später als Oberkommissar bei der Polizei Herrsching Dienst tat, kann sich bis heute für die Geschichte der Alten Schmiede und die vielen Geschichten drum herum begeistern. Am Sonntag, 17. Juli, sollen nun auch beide Jubiläen gebührend gefeiert werden: 550+2 Jahre Alte Schmiede und zehn Jahre Wiederöffnung.