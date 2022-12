An Ausnahmesituation gewachsen

Stolz auf den Nachwuchs und auf langjährige Mitglieder stellte sich auch Bürgermeister Georg Scheitz (l.) in die Reihen der geehrten Mitglieder Blaskapelle Frieding. © Andrea Jaksch

Alle zwei Jahre lädt die Blaskapelle Frieding am zweiten Weihnachtstag zum Konzert. Nach 2018 wäre der nächste Termin auf 2020 gefallen, wäre die Pandemie nicht gewesen. Am Sonntag standen die knapp 30 Instrumentalisten zum ersten Mal seit vier Jahren wieder für ein großes Konzert gemeinsam auf der Bühne.

Frieding – Nach vier Jahren Corona-Zwangspause erstaunten die Musiker der Friedinger Blaskapelle bei ihrem Weihnachtskonzert am Sonntag im voll besetzten Erwin-Rauscher-Haus mit Tonsicherheit und Qualität. Angesichts der schwierigen Probe-Situation während Corona verdiente dies besondere Hochachtung. Als dann die ehemalige Bürgermeisterin und Moderatorin des Abends, Anna Neppel, mehr oder weniger fehlerfrei „Supercalifragilisticexpialigetisch“ aus Mary Poppins ankündigte, war die Stimmung nicht mehr zu bremsen. Auch nicht nach der Pause, als die Jugend unter der Leitung von Verena Ullmann fortsetzte, was die Erwachsenen in der ersten Konzerthälfte aufgelegt hatten: eine gelungene Mischung aus traditioneller Blasmusik, Pop und Stücken moderner Komponisten.

Seit April spielt die Blaskapelle unter der Leitung von Dirigent Lukas Schrüfer – mit hörbarem Erfolg. Sei es das Schlagzeug, das sich mal dominant bemerkbar machte und ein andermal fast unmerklich die Bläser begleitete. Hörner, Bariton, Tuba und Trompeten wiederum gaben an einer Stelle klar den Ton an, um sich später feinfühlig zurückzuhalten, während die Posaunen mit sauberen Einsätzen brillierten, die Saxofone das jazzige Element einfügten und Klarinetten und Flöten für melodische Leichtigkeit sorgten. Den Wechsel zwischen gut platzierten Zwischentönen und tonangebenden Momenten hatten sich die Musizierenden hart erarbeitet, denn während Corona wurde jede Probe zur Herausforderung, erzählte Vorsitzender Simon Birken im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. „Über mehrere Monate konnten wir gar nicht proben“, erinnerte sich der Enkel Erwin Rauschers, der die Kapelle einst mitgegründet hatte. Birken organisierte Zoom-Meetings, jeder übte zu Hause, so gut es ging. Später formierten sich Bläser und Schlagzeuger „mit zwei Meter Abstand“ im Vereinshaus wieder zur Blaskapelle. Die Musiker meisterten die schwierige Zeit mit Bravour, was bereits zum Auftakt mit der „Vajnorska Polka“ hörbar wurde. Später vom schwungvollen Panorama-Marsch mitgerissen, wippten sämtliche Füße und Hände, auch die von Bürgermeister Georg Scheitz, der das Konzert mit seiner Frau besuchte.

„Ein Traum“ (Neppel) wurde die Interpretation von „My Dream“ des jungen Komponisten Peter Leitner, dessen Soli Magdalena Bernhard am Flügelhorn mit Julia Herkert und Verena Ullmann an der Klarinette souverän intonierten. Die schwierigen Übergänge des Medleys „80er KULT(tour)“ aus fünf verschiedenen Musik(teil)stücken schafften die Musiker ebenso meisterhaft und leiteten damit die ersten Ehrungen nach vier Jahren ein. Die Auszeichnung führte dazu, dass sich die Plätze der Instrumentalisten nahezu leerten und sich stattdessen die Reihen der Geehrten füllten. Darunter auch Gottfried Fiedler, der seit 55 Jahren Flügelhorn spielt – so lange, wie es die Blaskapelle gibt. Aus der Pandemie ist die „Blaskapelle super hervorgegangen und besser als je zuvor“, sagte Neppel und brachte es damit auf den Punkt.

Michèle Kirner

Ehrungen und Auszeichnungen

Magdalena, Marinus und Valentin Singer sowie Xaver Zerhoch haben das Musiker-Leistungsabzeichen in Bronze bestanden. Marcus Essig wurde für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Blaskapelle geehrt, Verena Ullmann und Magdalena Bernhard nahmen die Ehrennadel in Bronze für 15 Jahre aktives Musikmachen entgegen. Antonia Schütt ist seit 20 Jahren aktives Mitglied in der Blaskapelle und bekam die Verdienstmedaille in Silber für 15 Jahre Vorstandschaft. Vorsitzender Simon Birken und sein Stellvertreter Sebastian Sedlmayr sind 20 Jahre Blaskapellenmitglied und bekamen die Verdienstmedaille in Bronze für 10 Jahre im Vorstand.



Pressesprecherin Petra Baier erhielt die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre aktive Musiker und die Verdienstmedaille in Silber für 15 Jahre im Vorstand. Julia Herkert, Markus Sedlmayr und Martin Stumbaum bekamen die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre aktive Musiker. Peter Sedlmayr jun. ist seit 30 Jahren Mitglied in der Blaskapelle, Georg Berchtold sowie Christian Dreyer seit 40 Jahren. Beide bekamen auch die Ehrennadel in Gold. Für 50 Jahre Mitglied und musikalische Tätigkeit geehrt wurde Gerhard Fiedler. Gottfried Fiedler sowie Peter Sedlmayr sen. für 55 Jahre.