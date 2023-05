19-Jährige stürzt Abhang im Kiental hinunter und bleibt bewusstlos liegen – Helfer suchen in der Dunkelheit

Von: Andrea Gräpel

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mussten sich zu der verletzten jungen Frau abseilen. © Freiwillige Feuerwehr Erling-Andechs

Eine 19-jährige Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck ist am Sonntagabend in der Dunkelheit von einem Wanderweg zwischen dem Klosterdorf Erling und Kloster Andechs einen steilen Abhang abgerutscht.

Andechs – Obwohl die Wege zwischen Andechs und Herrsching durchs Kiental gut ausgebaut sind, kommt es immer wieder zu Unfällen. Am Sonntagabend gegen 22 Uhr ist eine 19-jährige Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck auf einem Trampelpfad von Erling hin-auf zum Kloster bei einem Spaziergang vom unbefestigten und rutschigen Weg abgerutscht.

Großeinsatz auf Wanderweg nach Andechs: Frau verletzt sich schwer und wird bewusstlos

Maximilian Fendt, der als stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Erling-Andechs die Einsatzleitung hatte, hat die Stelle gestern noch mal auf dem Geoportal angeschaut – 20 Meter hätte die Frau abstürzen können. Sie blieb glücklicherweise schon nach drei, vier Metern unter dem Weg hängen, verletzte sich trotzdem schwer und war bewusstlos.

Problem Unfallort: Anrufer kennt sich nicht aus – lange Suche

Das Problem war auch diesmal, wie schon viele Male zuvor, die Unfallstelle zu finden. Die Frau war nach Auskunft des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt in Begleitung eines 23-jährigen jungen Mannes, ebenfalls aus Fürstenfeldbruck. Beide sind ortsunkundig, deshalb waren die Ortsangaben des jungen Mannes, als er den Notruf absetzte, nicht sehr genau. „15 Minuten haben wir gesucht“, so Fendt.

Schwierige Rettung: Feuerwehr muss sich abseilen – Rettungshubschrauber wartet schon

Um dann zu Fuß und ausgerüstet mit tragbaren Lampen dorthin zum Unfallort zu gelangen. Über Sicherungsleinen haben sich Feuerwehrleute und Rettungsdienst zur verunglückten jungen Frau heruntergelassen und sie an Ort und Stelle erstversorgt. Mit einer Trage musste sie anschließend den Abhang halb hinaufgezogen und halb getragen werden, um dann von den Rettern auf der Trage zu Fuß zum circa 500 Meter entfernt liegenden Klosterparkplatz gebracht zu werden, wo der Rettungshubschrauber schon wartete.

50 Feuerwehrler im Einsatz – dazu Rettungsdienst und Notarzt

Insgesamt waren knapp 50 Aktive der Feuerwehren aus Erling-Andechs und Herrsching sowie der Rettungsdienst mit Notarzt im Einsatz. Die Herrschinger waren über den Kientalweg von Herrsching aus angefahren. Beide Feuerwehren sind auf Einsätze wie diese vorbereitet. Die Erlinger waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz, die Herrsching mit vier.

Bekannte Problemzone: Wanderer stürzten schon 60 Meter in die Tiefe

Regelmäßig werden beide Ortswehren zu Notfällen im Kiental gerufen, nicht immer unter diesen Bedingungen. Häufig sind sie sogenannte Tragehilfen für die Rettungsdienste, um verletzte Personen zu behandeln. „Während Corona waren es weniger Einsätze“, so Fendt. Der letzte Absturz liegt zwei Jahre zurück, als ein 27-jähriger Wanderer 20 bis 30 Meter den Abhang in den Kienbach hinuntergestürzt war. Spektakulär war ein Unfall im Juni 2019, als ein 32-jähriger Mann auf dem Rückweg von seinem Junggesellenabschied in Andechs auf dem Andechser Höhenweg 60 Meter in die Tiefe stürzte und sich schwer verletzt hatte. Aber nicht nur Menschen, auch Hunde sind schon die steilen Abhänge runtergerutscht und brauchten Hilfe.

Die Retter aus Erling und aus Herrsching sind auf solche schwierigen Bergungen vorbereitet. Zwei- bis dreimal im Jahr haben die Feuerwehrübungen Absturzsicherung sowie Rettung aus Höhe und Tiefe zum Inhalt, sagt Fendt. Erfahrene Bergsteiger seien auch immer von Nutzen. Er ist froh: „Die haben wir bei uns in der Mannschaft.“

„Bisher 11 Tote“: Forstamt warnt vor den Gefahren des Weges

Wie gefährlich das Kiental sein kann, darauf weisen Forstamt-Schilder mit der Aufschrift „Bisher 11 Tote“ an den kritischsten Wegstrecken hin, um zur Vorsicht zu mahnen. Der letzte Absturz, der tödlich endete, passierte 2005 einen Tag vor Wiesnbeginn, als ein junger Neuseeländer nach dem Besuch der früher üblichen „Kiwi-Tage“ im Bräustüberl in Andechs abgestürzt war. Die junge Frau, die am Sonntag abstürzte, ist hoffentlich bald wieder gesund. Der Rettungseinsatz dauerte rund eineinhalb Stunden.

