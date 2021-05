Streit zwischen Radler und Autofahrer eskaliert

Polizeibericht

von Andrea Gräpel schließen

Durch die wachsende Zahl der Radfahrer wird es auf Straßen manchmal eng, die Regeln sind nicht immer eindeutig.

Andechs - Weil einem Andechser am Sonntag zwei Radfahrer nebeneinander vorwegfuhren, störte er sich daran und machte ihnen gegenüber seinem Ärger Luft. Allerdings eskalierte der Streit am Ende derart, dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Der Vorfall ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Andechs und Starnberg in der Nähe von Erling.

Die beiden Radler aus München, eine 30-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann, waren mit ihren Rennrädern unterwegs – nebeneinander. Dem 40-jährigen Andechser, der hinter ihnen fuhr, missfiel dies. Als er sie hupend überholte, soll ihm die Frau den Mittelfinger entgegengestreckt haben. Damit nahm der Streit Fahrt auf. Der Andechser hielt an, stieg aus und soll die Frau vom Radl gestoßen haben. Die Münchnerin verletzte sich dabei, das Fahrrad wurde beschädigt. Bevor ihr Begleiter am Ende die Polizei verständigte, soll er seinerseits versucht haben, den Andechser zu schlagen.

Nun muss die Polizei den Vorfall klären, sie hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Übrigen dürfen Radfahrer nebeneinander fahren, wenn dadurch der Verkehr nicht behindert wird.