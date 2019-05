Ehre für den Ehrendirigenten

Für sein langjähriges Engagement bei der Friedinger Blaskapelle überreichte Landrat Karl Roth Burkhard Herkert am Dienstag das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten.

Frieding –„Für dein großes Engagement bei der Blaskapelle Frieding möchte ich dir meine vollste Anerkennung aussprechen. Es freut mich ganz besonders, dir für dein Engagement für die Gemeinde Andechs und unseren Landkreis diese hohe Auszeichnung aushändigen zu dürfen“, sagte Landrat Karl Roth zu Burkhard Herkert. Der Friedinger wurde am Dienstag mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für sein langjähriges Engagement bei der Blaskapelle Frieding ausgezeichnet.

Bereits im Alter von 14 Jahren begann Herkerts musikalisches Engagement in der Jugendkapelle des Kilianeums in Miltenberg. Zunächst begann er mit dem Es-Horn, wenig später folgte das Waldhorn. 1970 begann der Musiker zusätzlich das Flügelhorn im Musikverein Watterbach-Breitenbuch. Bis 1974 leitete Herkert diesen Verein musikalisch. Seit 1980 ist Herkert Mitglied der Blaskapelle Frieding, anfangs als Ausbilder für Flügelhorn und Trompete. 1985/86 belegte er einen Dirigentenkurs und wurde „geprüfter Dirigent des Musikverbandes Ober- und Niederbayern“. 1989 folgte die staatliche Anerkennung als Leiter von Laienblasorchestern. Zuletzt erhielt Herkert die Ehrung für 30 Jahre Mitgliedschaft von der Blaskapelle Frieding.

Herkert begleitete die Friedinger Blaskapelle 2005 nach Taiwan

In seiner Zeit als Dirigent in Frieding präsentierte Herkert die Blaskapelle auf unzähligen Konzerten und Bezirksversammlungen. Für ihn stach dabei das Bezirksmusikfest in Frieding 1997 heraus. Sein Gespür, ganz besonders bei der Zusammenstellung von Konzertprogrammen, beweist Herkert auch bei Weihnachtskonzerten, die alle zwei Jahre stattfinden. 2005 begleitete er die Blaskapelle nach Taiwan, in den Partnerlandkreis Taipeh. „Deinem Einsatz und offenem Wesen waren es zu verdanken, dass dieses Fest ein Erfolg und die Freundschaft zweier Landkreise weiter gefestigt wurde“, freute sich Roth.