„Es fehlen nurnoch die Kinder“

Die Bauarbeiten im und am Kinderhaus in Erling schreiten gut voran. Einer Eröffnung zum nächsten Kindergartenjahr sollte nichts im Wege stehen.

Kinderhaus Andechs

Eine Leitungskraft für das Kinderhaus in Andechs ist gefunden, die Bauarbeiten am Ludwig-Prockl-Weg gehen in die finale Phase und das BRK arbeitet derzeit ein Betreuungskonzept aus. Einen Wunsch hat der Starnberger BRK-Geschäftsführer Jan Lang aber noch.