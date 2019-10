Landrat-Sprecher will Bürgermeister werden

Kommunalwahl 2020 in Andechs

von Andrea Gräpel schließen

Seit fast 25 Jahren ist er Sprecher im Landratsamt: Nun bewirbt sich Stefan Diebl als Bürgermeister in seiner Heimatgemeinde Andechs. Ein Kandidat für alle und parteilos will er sein, so wie Christian Schiller in Herrsching. Die Unterstützung von CSU und Grünen ist ihm gewiss.