So wird der neue Klostergasthof in Andechs

Testen schon mal die Zapfhähne im neuen Schankraum des Klostergasthofs in Andechs aus: die neuen Pächter Ralf Sanktjohanser (l.) und Manfred Heissig.

Mitte Mai soll der Betrieb nach dem Umbau starten

von Alicia Schmidbauer schließen

Historische Gemäuer kombiniert mit moderner Küchen- und Schanktechnik – das erwartet Besucher künftig im Klostergasthof auf dem Heiligen Berg in Andechs. Was sich alles in der Wirtschaft verändert hat und wann sie ihre Tore wieder öffnet, verraten die neuen Pächter bei einem Rundgang.