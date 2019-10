St. Vitus bis auf Weiteres geschlossen

Weil der Chorborgen in der Erlinger St. Vitus-Kirche restauriert werden muss, ist das Gotteshaus vorerst geschlossen. Das gab die Gemeinde in einer Mitteilung bekannt.

Erling – Die Pfarrkirche St. Vitus in Erling ist ab sofort bis auf unabsehbare Zeit geschlossen. Wie das katholische Pfarramt am Dienstag mitteilte, wird die Kirche vermutlich bis Ende des Jahres geschlossen bleiben, Gottesdienste werden stattdessen jeweils sonntags um 9.30 Uhr in der Wallfahrtskirche in Andechs gefeiert.

Die Restaurierung vor allem des Chorbogens stehe seit einem Jahr im Raum, so Pfarrsekretärin Marina Heller. „Es ist für uns alle recht plötzlich“, sagt sie. Die Entscheidung, nun loszulegen, habe auch damit zu tun, vor dem Kälteeinbruch fertig zu werden. „Wir sind gerade dabei, alles umzuorganisieren“, sagt Heller. Messen werden verlegt, „möglicherweise auch ins Pfarrzentrum im ehemaligen Erlinger Hof“. Rosenkranzgebete entfallen komplett. Auch der Pfarrer habe erst am Freitag erfahren, dass die Restaurierungsarbeiten starten. Der plötzliche Termin sei auch der Auftragslage der Firmen geschuldet. Am Dienstag wurde die Baustelle eingerichtet, das Mobiliar ausgeräumt und alles Übrige abgehängt.

Der Chorbogen ist tiefer gezogen als das Gewölbe von Chor oder Altarraum und Kirchenschiff, um die Abgrenzung der Räume zu verdeutlichen. Das Gewölbe wurde während der Innenrestaurierung 1961 von dem Pfaffenhofener Kirchenmaler Michael P. Weingartner (1917-1996) ausgemalt. Das Fresko zeigt die Aufnahme des Hl. Vitus in den Himmel, begleitet von Engeln, über dem Dorf Erling und dem Kloster. Der Altarraum wird von einem Kruzifix des Weilheimer Bildhauers Franz X. Schmädl aus den Jahren 1747/48 erfüllt.

An diesem Mittwoch, so die Pfarrsekretärin, findet ein Termin statt, um die Orte und Zeiten für die Ersatzgottesdienste festzulegen. Wegen Beichtgelegenheiten bittet das Pfarramt die Gläubigen, sich mit dem Pfarrbüro unter (0 81 52) 92 58 10 in Verbindung zu setzen.