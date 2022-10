Dr. Ute Eiling-Hütig tritt wieder für den Landtag an - 98,8 Prozent der Stimmen

Von: Volker Ufertinger

Zufriedene Gesichter: Landtagskandidatin Dr. Ute Eiling-Hütig bekam 91 von 92 Stimmen, Bezirkstagskandidat Harald Schwab 89 von 92. © Andrea jaksch

Dr. Ute Eiling-Hütig ist mit 91 von 92 Stimmen für die kommende Landtagswahl nominiert worden. Für den Bezirkstag kandidiert erneut Harald Schwab.

Landkreis – Wahlleiterin Isabelle Schaebbicke lächelte zufrieden, als sie ans Mikrofon im Saal des Andechser Klostergasthofs trat. Dann verkündete sie: 91 von 92 Mitgliedern hatten für Kreisvorsitzende Dr. Ute Eiling-Hütig als Direktkandidatin für die Landtagswahl 2023 gestimmt. Das entspricht 98,9 Prozent der Stimmen. „Ich freue mich riesig“, sagte die Feldafingerin (55). Es wäre ihre dritte Amtszeit im Maximilianeum.

Kaum weniger deutlich fiel das Ergebnis für Harald Schwab (59) aus, Direktkandidat für die Bezirkstagswahl. Der Gilchinger erhielt 89 von 91 Stimmen. Das entspricht 97,8 Prozent. Es wäre seine fünfte Amtszeit, weshalb er in der Versammlung scherzhaft „Mr. Bezirkstag“ genannt wurde. Sowohl Eiling-Hütig als auch Schwab waren die einzigen Kandidaten. Von der Wahl ging genau das Signal aus, das die CSU braucht. „Wir werden den Wahlkampf nur gewinnen, wenn wir geschlossen sind“, schwor die Kreisvorsitzende die Versammlung ein.

An der Basis herrscht Unruhe

Dass im kommenden Herbst Schicksalswahlen anstehen, wurde immer wieder betont. Etwa, als Max Platzer, Ortsvorsitzender der Gautinger CSU, die Unruhe an der Basis schilderte. „Wir erleben gerade eine Krise, da war Corona ein laues Lüftchen dagegen.“ Wenn es in Bayern nicht gelingen sollte, die Probleme in den Griff zu kriegen, sei der Friede auf den Dörfern bedroht. „Und dann werden uns die Leute bei der Wahl aufs Dach steigen.“ Eiling-Hütig erwiderte, dass die CSU das Problem klar erkannt habe. Es gebe Überlegungen, einen Härtefond aufzulegen. Ansonsten verwies sie auf Berlin. „Da müssen wir Druck aufbauen.“

Die Coronahilfen haben Existenzen gerettet

In ihrem Bericht machte die Feldafingerin deutlich, dass die Staatsregierung bereits in der Corona-Krise vor allem finanziell viel geleistet habe, um den Menschen zu helfen. Es seien in Summe 12,5 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausbezahlt worden, davon allein im Landkreis Starnberg 120 Millionen Euro. „Das hat viele Existenzen gerettet“, sagte sie. Mit Blick auf die aktuelle Energiekrise warb sie für einen – begrenzten – Weiterbetrieb der Atommeiler. „Niemand will Kernenergie auf Dauer, aber momentan müssen wir alle Möglichkeiten nutzen.“ Bei den erneuerbaren Energien sei Bayern nicht, wie oft behauptet, Schlusslicht, sondern im Gegenteil Spitzenreiter. Auch bei der Windkraft liege man vor Baden-Württemberg. „Ich lasse mich da nicht mehr beschimpfen“, erklärte sie kämpferisch. Ihr Selbstverständnis: „Als Politiker muss man sich auf allen Ebenen für die Menschen einsetzen.“

Als persönliches „Highlight“ der vergangenen fünf Jahre bezeichnete Schwab die Einführung des Pflegestützpunkts im Landkreis Anfang Januar. „So können wir direkt helfen, ohne Zuständigkeitswirrwarr.“ Auch die Einführung des Krisentelefons habe sich extrem bewährt. Inzwischen sei dort jeden Tag rund um die Uhr ein Experte zu erreichen. „Damit haben wir einen Nerv getroffen.“

Für die kommenden fünf Jahre gab er das Motto aus: „Ambulant vor stationär.“ Das sei nicht nur gut für die Patienten, sondern auch für die Finanzen. Wenn es nämlich gelingt, die Bezirksumlage stabil zu halten, entlaste dies den Kreis – und damit auch die Gemeinden. „Und das hilft den Bürgern vor Ort.“

