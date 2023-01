Andechs dreht Gewerbesteuerschraube hoch

Von: Andrea Gräpel

Die Gemeinde Andechs nahm 2022 bei der Gewerbesteuer deutlich weniger ein als gedacht (Symbolbild). © Daniel Reinhardt

Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz hatte es bei anderer Gelegenheit bereits angekündigt. Am Dienstag hat der Gemeinderat beschlossen, die Gewerbesteuer um 30 Prozentpunkte anzuheben. Um den Haushalt auszugleichen, muss sich die Gemeinde zudem am Spartopf bedienen.

Andechs – Die Gemeinderatssitzung am Dienstag in Andechs schien von Grabesruhe getragen, als es um den Haushalt für das laufende Jahr ging. Wie berichtet, sind die Gewerbesteuereinnahmen im vierten Quartal 2023 dramatisch eingebrochen. Unter dem Strich stand ein Minus von mehr als 300 000 Euro. Insgesamt fehlt sogar noch mehr. Mit 2,7 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen hatte die Gemeinde im Vorjahr kalkuliert. „Wir haben nun mit Einnahmen von 1,22 Millionen Euro zu kämpfen“, sagte Bürgermeister Georg Scheitz am Dienstagabend – also mehr als die Hälfte weniger. Im laufenden Jahr rechnet Kämmerin Marlisa Schweiger nur mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1,75 Millionen Euro. „Viele Kommunen waren in dieser Phase vor ein, zwei Jahren. Damals gab es einen Ausgleich. Jetzt schlägt es bei uns voll zu. Und es gibt nichts“, sagte Scheitz. Stattdessen geht es an den Notgroschen.

Und weil Andechs in den Vorjahren noch mit einem blauen Auge davon gekommen war und keinen Haushaltsausgleich beantragen musste, muss das Klosterdorf heuer mit 3,38 Millionen Euro zudem eine saftige Kreisumlage bezahlen. Das große Loch sei nur mit einer Erhöhung der Gewerbesteuer von 290 auf 320 Prozentpunkte, mit einem Kredit über zwei Millionen Euro und der Entnahme aus den Rücklagen zu stopfen, sagte Scheitz. Im Sparstrumpf der Gemeinde bleibt lediglich eine „Notrücklage“, ergänzte Kämmerin Schweiger.

Um Investitionen und politische Weichenstellungen zu ermöglichen, schlug die Verwaltung dem Gemeinderat deshalb vor, den Gewerbesteuerhebesatz um 30 Prozentpunkte zu erhöhen. „Wir befinden uns damit im Vergleich zu den anderen Landkreisgemeinden im mittleren Bereich“, versuchte Scheitz zu relativieren. Er hatte sich von seiner Kämmerein ausrechnen lassen, wie viel Einnahmen zehn Prozentpunkte für Andechs bedeuteten: 54 000 Euro. Immerhin – die Grundsteuer bleibt unberührt. Im Vergleich liegt Andechs hier aber auch bereits im mittleren Bereich.

„Wir müssen unsere Einnahmen verbessern. Es gibt kein Potenzial mehr, zu sparen“, so der Bürgermeister. Am neuen Feuerwehrhaus Frieding und am geplanten Bau des Bewegungsparcours an der Schule will die Gemeinde nicht rütteln. Dafür soll das alte Gerätehaus verkauft werden. Scheitz zeigte mit dem Finger nach Starnberg und München: „Die kommunale Finanzierung sollte mal überdacht werden. Zeitenwende sollte auch heißen, Kommunen zu unterstützen. Momentan zahlen wir nur.“

Der Haushalt 2023 mit einem Volumen von etwa 17 Millionen Euro und prognostizierten Schulden in Höhe von 6,5 Millionen Euro (Vorjahr: 2,8 Millionen Euro) wurde fast wortlos und einstimmig verabschiedet. „Was sollen wir auch fragen, wenn kein Geld da ist?“, sagte Christine Hirschberger (Bürgergruppe) resigniert.