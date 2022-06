Ehre für Altbürgermeister Ludwig Mörtl: Ein Steig wie das Leben

Zum 80. Geburtstag

Von Andrea Gräpel schließen

Ludwig Mörtl hat das Klosterdorf Erling geprägt. 20 Jahre lang war er Bürgermeister, erst von Erling, dann von der neuen Gemeinde Andechs. Zu seinen Ehren und aus Anlass seines 80. Geburtstages im April hat die Gemeinde ihm nun einen eigenen Steig gewidmet.

Erling – Darüber freute sich der Altbürgermeister von ganzem Herzen gefreut, das war ihm anzumerken. Ein Ludwig-Mörtl-Steig gleich an seinem Haus vorbei, dieser Gedanke gefiel ihm, als ihm mitgeteilt wurde, dass die Abkürzung zum Kloster in Erling nach ihm benannt werden soll. Gestern wurde der Steig eingeweiht.

Ludwig Mörtl kehrte in Gedanken noch einmal in die alte Zeit zurück. 1972 wurde der Bankdirektor in den Gemeinderat gewählt, 1974 wurde er Bürgermeister von Erling, wie es schon sein Vater und auch sein Großvater vor ihm einmal waren. Damals war das Klosterdorf noch selbstständig verwaltetet, und Mörtl geriet mitten in die Wirren der Gebietsreform.

Erling und Frieding sollten von Herrsching mitverwaltet werden. In Mörtls Augen ein Unding. Gemeinsam mit dem damaligen Abt Odilo Lechner kämpfte er um die Selbstständigkeit. Ihre Idee, die drei selbstständigen Gemeinden Erling, Frieding und Machtlfing unter dem Namen Andechs zusammenzuführen, stieß auf Wohlgefallen im Innenministerium. Mörtl erinnert sich noch gut. „Das war nicht leicht“, sagt er. Viele Gespräche habe es gegeben, immer mit dem Abt an seiner Seite, dessen ehrwürdiges freundliches Auftreten im Habit auch Mörtl viele Türen öffnete. 1978 hielt er die Urkunde endlich in der Hand. Mörtl war damit erster Bürgermeister der neuen Gemeinde Andechs. Der amtierende Bürgermeister Georg Scheitz war damals noch Kind, aber auch er kann sich gut erinnern, wie dieses Ereignis mit Gemeinderäten und Bierfahrern am Küchentisch bei den Eltern daheim im Tannhof gefeiert wurde.

Mörtl war 20 Jahre Bürgermeister am Heiligen Berg

Ludwig Mörtl blieb bis 1994 Bürgermeister. Insgesamt 20 Jahre. So lange wie niemand vor und bislang auch nach ihm. Er wäre es möglicherweise noch länger geblieben, sogar als nächster Landrat wurde der Gründer der Bürgergruppe Andechs damals gehandelt. Allerdings forderte die Doppelbelastung von Beruf (Bankdirektor der Raiffeisenbank) und Ehrenamt seinen Tribut, denn erst Ende der 1990er-Jahre wurde aus dem Ehrenamt Bürgermeister in Andechs ein Hauptamt. „Ich habe damals noch fast jeden Tag 16 Stunden gearbeitet“, erinnert sich Mörtl. Aus gesundheitlichen Gründen musste er seine kommunalpolitischen Ämter 1994 schließlich niederlegen.

In seiner Amtszeit wurden der Kindergarten, die Feuerwehrgerätehäuser in Erling und in Machtlfing sowie die Schule gebaut. Auch Erlings 1200-Jahr-Feier fand 1976 unter Mörtl statt.

„Der Weg ist ein wenig, wie dein Leben verlaufen ist“, sagte sein Nach-Nach-Nachfolger Scheitz gestern. „Er fängt an einem schönen und historischen Ort an, geht dann steil bergauf mit zahlreichen Treppen und Schwierigkeiten. Und auf der Zielgeraden, die immer noch leicht bergauf geht, hat man einen schönen Blick nach vorne, wie auch zurück. Schön, dass er auch am Anwesen Mörtl vorbeiführt. Somit ist dieser Steig wie gemacht für unseren Altbürgermeister.“

Das Bild trifft den Kern. 17 Stufen geht der etwa 400 Meter lange Steig hinauf bis zum Parkplatz beim Benedikter, wo er links weiterführt Richtung Kiental und Kloster. Eine beliebte Abkürzung für die Einheimischen, wenn sie einkaufen gehen, und für Wallfahrer aus Herrsching, die die zwar etwas längere, aber weniger steile Wegvariante über die Kientalstraße hinauf zum Heiligen Berg wählen, oder für jene, die von Süden zum Kloster gehen. Die Einheimischen nennen den Weg gerne Wallfahrtssteig. Nun hat er einen offiziellen, amtlichen Namen.