Endlich: Weihe der Fahrzeuge der Feuerwehr Erling-Andechs nach einem Jahr im Einsatz

Tag der offenen Tür

Von Laura Forster schließen

Am vergangenen Samstag hat Pater Korbinian die zwei neuen Fahrzeuge der Feuerwehr Andechs geweiht - danach ist er selbst eine Runde mit den Autos gefahren.

Erling – Zwar sind die beiden Fahrzeuge, ein Gerätewagen (GW L1) sowie ein geländegängiges Mehrzwecklöschfahrzeug (MLF), schon seit mehr als einem Jahr bei der Feuerwehr Erling-Andechs im Einsatz, am Samstag stand nun aber endlich die Weihe der Fahrzeuge an. Pater Korbinian vom Kloster Andechs segnete sie vor dem Feuerwehrhaus. „Danach ist er selbst noch eine Runde mit dem MLF durch den Ort gefahren. Das hat ihm sichtlich Spaß gemacht“, berichtet Kommandant Josef Pfänder im Gespräch mit dem Starnberger Merkur.

Die Fahrzeuge hatte die Feuerwehr 2021 aus Görlitz und Ulm geholt. Kurz zuvor hatten sich die Kameraden gegen ein großes Löschfahrzeug und für die beiden kleineren Fahrzeug entschieden. „Wir haben das Kiental, die Straßen werden immer enger, da kommen wir mit den großen Fahrzeugen gar nicht mehr immer durch“, sagte Pfänder damals. Die Entscheidung haben die Erlinger bis heute nicht bereut. Mehr als zehn Mal waren die Fahrzeuge schon im Einsatz – „und haben sich bewährt“.

Neben der Weihe fand am Samstag der Tag der offenen Tür der Feuerwehr statt. „Das war ein Kommen und Gehen bei einer super Stimmung“, sagt Pfänder und schätzt die Besucherzahl auf rund 400. Besonders freute es den Kommandanten, dass die benachbarten Feuerwehren aus Frieding, Machtlfing, Herrsching und Perchting nach Erling kamen. „Die haben sich die Fahrzeuge angeschaut und wir haben uns ausgetauscht. Es ist auch mal schön, die Kameraden außerhalb eines Einsatzes zu sehen.“

Sogar zwei neue Mitglieder konnte die Feuerwehr während des Festes für sich gewinnen. Aufgrund des Umzugs in die Gemeinde Andechs hatten die beiden ihr Ehrenamt in ihren vorherigen Wohnorten nicht mehr ausüben. „Über Zuwachs freuen wir uns natürlich sehr.“ Die Feuerwehr hatte während des Tag der offen Tür für ein buntes Rahmenprogramm mit Schauübungen, Kinderattraktionen, Kaffee und Kuchen sowie einer historischen Feuerwehrausstellung gesorgt. Am Abend fand am Feuerwehrhaus das Sonnwendfeuer des Trachtenvereins Kientaler Erling statt. lf