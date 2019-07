Der Klostergarten war sein Leben

Nach einem langen und erfüllten Leben ist Frater Thomas Josef Schmidt, Senior des Andechser Klostergemeinschaft, am vergangenen Samstag gestorben. Er wurde 79 Jahre alt und stand im 54. Jahr seiner Profess.

Andechs – In Sornhüll auf der Hochfläche der Südlichen Frankenalb kam Josef Schmidt am 19. Februar 1941 zur Welt. „Schon als kleiner Bub hat er begeistert Ableger von Blumen gezogen und kam so schon ganz früh mit der Arbeit des Gärtners in Berührung“, schreibt das Kloster. Sein Heimatpfarrer berichtete vor über 50 Jahren besonders vom sonnigen und stillen Wesen von Josef Schmidt, seiner Beliebtheit und auch davon, dass er gelegentlich gerne getanzt hat. Noch Jahre später erzählte Frater Thomas davon, dass er „seine Füße einfach nicht stillhalten“ konnte, wenn Musik erklang. So war er bis zuletzt besonders dann im Bräustüberl anzutreffen, wenn Blaskapellen aufspielten.

Ein bleibendes Vorbild fand der junge Josef In Frater Ursmar Harrer, der bis zu seinem Tod 1977 Mönch in Andechs war. So trat Josef Schmidt in Andechs ein und legte am 21. Mai 1966 seine erste Profess in der Wallfahrtskirche ab. Über Jahrzehnte diente er der klösterlichen Gemeinschaft fortan als Gärtner im Andechser Klostergarten.

Inmitten von Obstbäumen und grünen Wiesen arbeitete er in Garten und Gewächshaus und zog unter anderem Schnittlauch, Salat, Tomaten und Petersilie ohne künstliche Düngung für Küche und Metzgerei. Als „Betreuer“ der Schafherde – so nannte er sich oft selbst – kümmerte er sich mit Leidenschaft um die Schafe des Klosters. Immer wieder stieg Frater Thomas, wenn nötig auch nachts, hinab in den Garten, besonders dann, wenn seine Schafe Nachwuchs erwarteten. „Inmitten von Gottes guter Schöpfung arbeiten zu können, an der frischen Luft zu sein, den Gesang der Vögel bei der Arbeit zu hören, all das wollte er bis zuletzt nicht missen“, teilt das Kloster mit.

Altwerden heiße für ihn, noch einmal neu auf das ständige Werden und Vergehen in der Natur zu schauen, schrieb Frater Thomas in seinem letzten Editorial für das „Andechser Bergecho“ vor etwas mehr als einem Jahr: „Ich blicke viel bewusster auf das, was mir an Zeit und Begegnungen von den Mitbrüdern und vielen Menschen geschenkt wird.“ Oft wurde er im Bräustüberl angesprochen, ob er seine Wahl, ins Kloster gegangen zu sein, noch einmal so treffen würde. Seine Antwort ließ nie lange auf sich warten: „Ja, ich würde es genauso wieder machen und ich bin meinem Herrgott sehr dankbar für den Weg, den ich über all die Jahre geführt worden bin. Das ist meine Überzeugung.“

Das Requiem findet am morgigen Mittwoch, 3. Juli, um 10 Uhr in der Wallfahrtskirche statt. Anschließend wird Frater Thomas auf dem Friedhof an der Friedenskapelle beigesetzt. Nach seinem Tod leben nun noch fünf Mönche in Andechs.