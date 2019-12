Dritte Petition gegen Frieding Nord

Seit zehn Jahren kämpft Anton Jost gegen das Gewerbegebiet Freiding Nord. Mittlerweile hat er die dritte Petition im Landtag eingereicht.

Frieding – Seit mehr als zehn Jahren kämpft Anton Jost gegen das so genannte Gewerbegebiet Frieding Nord, das ursprünglich nie ein Gewerbegebiet hatte werden sollen. Das hatte Landrat Karl Roth, damals Bürgermeister der Gemeinde Andechs, jedenfalls einmal gesagt. Der Bedarf war jedoch ein anderer, so dass ab 2010 mit der Entwicklung eines Bebauungsplans begonnen wurde, um die Betriebe der fünf Grundstückseigentümer auf rechtssicheren Boden zu stellen. Jost, der zunächst Mitstreiter um sich versammeln konnte, ist mittlerweile Alleinkämpfer, deswegen aber noch lange nicht müde. Er hat die dritte Petition eingereicht.

2016 war der Bebauungsplan Frieding Nord von Seiten der Gemeinde auf Eis gelegt worden. Stattdessen wurde an einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gearbeitet, dessen Kosten die Grundstückseigentümer tragen (wir berichteten). Auch dessen Satzungsbeschluss steht bis heute aus. Unabhängig davon hat das Landratsamt schon 2017 Beseitigungsanordnungen erteilt, die nicht nur einen Grundstückseigentümer betreffen, so Landratsamtsprecherin Barbara Beck. Aktuell seien diese Anordnungen aber vor dem Verwaltungsgericht anhängig.

Dem Gemeinderat wirft Jost zum wiederholten Male vor, die Planung beruhe auf Lügen, Falschinformationen bezüglich Landschaftsschutzgebiet und unerlaubten Schwarzbauten. Jost ist von Natur aus ungeduldig und ebenso hartnäckig. Dass nun gar nichts mehr vorangeht, wurmt ihn sehr. Deshalb reichte er erneut eine Petition beim Bayerischen Landtag ein – es ist schon die dritte.

Zur ersten Petition konnten Jost und damals noch zwei Mitstreiter 2012 einen Ortstermin erwirken. „Natürlich ist es möglich, im Nachhinein Versäumtes zu heilen. Aber ein schaler Nachgeschmack bleibt schon“, hatte Kerstin Schreyer-Stäblein als CSU-Landtagsabgeordnete damals gesagt. Jost fühlte sich mit dieser Aussage zumindest als moralischer Sieger.

Es folgte eine weitere Petition 2014, die negativ für Jost ausfiel. „Der Landtag kann wegen der Rechtslage nichts machen“, hatte ein Sprecher mitgeteilt. Das Projekt sei Gemeindesache. „Allerdings ist die Gemeinde verpflichtet, etwas zu unternehmen, damit der Lärm nicht überhand nimmt.“ In 18 Monaten solle die Gemeinde dem Landtag über die konkrete Planung Bericht erstatten. Und das sei nie passiert, schimpft Jost. Deshalb nimmt er noch mal Anlauf.

Im Gemeinderat war Frieding Nord zuletzt im März Thema. Der Gemeinderat billigte die Bebauungspläne. Spätestens Ostern sollte eine erneute Auslegung erfolgen und nach Pfingsten zu einer versprochenen Infoveranstaltung eingeladen werden. Passiert ist – noch nichts. „Ich will nicht mehr warten“, sagt Jost. „150 Seiten hab ich schon hin- und hergeschrieben. Ich habe sie alle auf einem Stick.“ Nun gilt es, die nächste Sitzung des Petitionsausschusses abzuwarten.

Andechs’ Bauamtsleiter Michael Kuch räumt ein, dass es zu Verzögerungen gekommen ist. „Wichtige Träger öffentlicher Belange haben aus unterschiedlichen Gründen die Frist nicht einhalten können“, erklärt er. Denn bevor die frühzeitige Bürgerbeteiligung erfolgen könne, müssten sämtliche Stellungnahmen abgewogen werden. Aber vor Weihnachten habe es diesbezüglich nun Gespräche mit den Anwälten der Gemeinde gegeben, so Kuch. Der Bebauungsplan werde in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen behandelt, und im Frühjahr werde die Gemeinde in Form einer Informationsveranstaltung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung einladen.