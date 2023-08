Andechs in Sorge um Partnerstadt

Von: Andrea Gräpel

Diese Brücke in Kamnik wurde von den Wassermassen zerstört. © Miro Majcen

Kamnik, die Partnergemeinde von Andechs in Slowenien war vor zwei Wochen eine der am stärksten betroffenen Orte vom Unwetter, das über Österreich und Slowenien hereingebrochen war (wir berichteten). Bürgermeister Georg Scheitz steht in Kontakt mit seinem Amtskollegen dort.

Andechs/Kamnik – Vor bald 20 Jahren, im März 2004, hatten die Andechser in Kamnik ein zartes Pflänzchen gepflanzt und mit der slowenischen Stadt Partnerschaft geschlossen. Zugrunde lag diesem Siegel eine gemeinsame historische Vergangenheit durch das Geschlecht der Andechs-Meranier. Mit Beunruhigung verfolgte auch Scheitz die Nachrichten über das Unwetter, das am 4. August über Kamnik hereinbrach. In Kamnik zeugen zwei Burgen von der gemeinsamen Geschichtet – Maligrad und Starigrad. Um die anfangs lebendige Verbindung zu Zeiten von Bürgermeister Karl Roth und seines slowenischen Amtskollegen Tone Smolnikar ist es ruhig geworden. Tradition hatte nur noch eine jährliche Einladung nach Kamnik zum großen Trachtenfest, das dort immer im September gefeiert wird. Nicht in diesem Jahr, das Fest wurde verständlicherweise abgesagt.

Erst vor einer Woche erreichte Bürgermeister Scheitz eine Nachricht. „Die Kommunikation ist nicht ganz einfach. Die Schreiben müssen immer erst übersetzt werden“, erklärt er. Andere private Kontakte in die Partnerstadt gibt es offenbar kaum noch oder gar nicht mehr. Scheitz hat Verständnis, dass die Menschen in Kamnik nach dem Unwetter zunächst andere Sorgen hatten, umso mehr freute er sich über die E-Mail seines slowenischen Amtskollegen Matej Slapar: „Ich schreibe diese Zeilen schweren Herzens, denn am 4. August wurden wir von einer Naturkatastrophe heimgesucht. Um 5.57 Uhr morgens ertönte die allgemeine Gefahrensirene. Die Höhe und Geschwindigkeit der Kamnik Bistrica war außergewöhnlich. Wir hätten uns nie vorstellen können, wie ein so ruhiger Fluss so wild werden kann. Die Kamnik Bistrica trat über ihre Ufer. Wohin wir auch blickten, das Wasser rauschte in alle Richtungen. Es gab Erdrutsche, viele Erdrutsche, die Dörfer sind größtenteils unzugänglich. Praktisch über Nacht wurden unsere schönen, grünen Täler ... mit abgelagertem Geröll und Flussschutt gefüllt. Tatsächlich wurden Erdrutsche ausgelöst, und die gesamte Masse stürzte dann mit dem Wasser in Richtung der Stadt Kamnik, wo der Fluss an mehreren Stellen über die Ufer trat und Häuser in einem großen Teil von Kamnik und in Marca überflutete“, teilt Slapar Scheitz mit, „... in kurzer Zeit wurden Landes- und Gemeindestraßen zerstört, Brücken abgerissen, die Industrie vernichtet, die örtlichen Landwirte konnten ihren Tätigkeiten nicht mehr nachgehen, Keller wurden überflutet, Häuser wurden zerstört. Die Dörfer in den Tälern waren von der Außenwelt abgeschnitten.“ Die Lage habe sich in den vergangenen Tagen beruhigt, aber die Schäden seien noch lange nicht beseitigt.

Scheitz denkt über eine Spendenaktion nach. Er will aber noch abwarten, damit Spenden, wenn sie gesammelt werden, auch dort eingesetzt werden können, wo es für die Bürger Kamniks am sinnvollsten ist. Vielleicht eine gute Gelegenheit, die „Freundschaft nicht nur durch Reden, sondern durch Taten“ sprechen zu lassen. Dazu hatte Adolf Eichenseer von der Bayerisch-Slowenischen Gesellschaft bei der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Kamnik ermahnt – im März 2024 ist dies 20 Jahre her.