Leuchtturmprojekte für ökologische Zukunft

Von: Laura Forster

Teilen

Die Gewinner der Initiative „30 für 30“ (v.l.): Gerlinde Wagner von der Biohennen AG, Thomas und Marta Girg vom Girgbräu, Ministerin Michaela Kaniber, Rupert Schmid von der Bayola Erzeugergemeinschaft, Felix Schmidling vom Franken-Gemüse Knoblauchsland und Barbara Scheitz von der Andechser Bio-Molkerei. © Andrea Jaksch

Sie sollen anderen den Weg zur ökologischen Landwirtschaft zeigen: Agrarministerin Michaela Kaniber hat gestern Mittag die ersten fünf Gewinner der Initiative „30 für 30“ ausgezeichnet, darunter auch die Andechser Molkerei mit ihrem Projekt Klimabauer.

Erling – Für die Din A4 große Urkunde hat Barbara Scheitz, Geschäftsführerin der Andechser Bio-Molkerei, schon einen Platz gefunden. „In meinem Büro werde ich die Auszeichnung aufhängen. Das ist eine große Motivation und Anerkennung für uns“, sagte sie gestern während der Vorstellung der ersten fünf Gewinner der Initiative „30 für 30“ durch die bayerische Agrarministerin Michaela Kaniber auf dem Biohof ihres Bruders und Bürgermeisters der Gemeinde Andechs, Georg Scheitz.

Im September vergangenen Jahres hatte das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten das drei Jahre dauernde Projekt ins Leben gerufen. „30 für 30“ steht für 30 Unternehmen, die mit ihrer Arbeit dazu beitragen sollen, dass bis 2030 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch bewirtschaftet werden. „Sie sollen für die Produktion ökologischer Lebensmittel in Bayern werben“, so Kaniber, die neben dem Projekt Klimabauer der Andechser Bio-Molkerei, das ökologische Landwirtschaft und Wissenschaft verbindet, noch vier weitere Gewinner ausgezeichnet hat. Dazu zählt die Biohennen AG aus Vohburg (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) für ihr Zweinutzungshuhn, die Franken-Gemüse Knoblauchsland eG aus Nürnberg für ihr Projekt Gemüsewert, die Bayola Erzeugergemeinschaft aus Lappersdorf (Landkreis Regensburg) für ihr Biorapsöl und die Münchner Girgbräu GmbH für ihr Engagement im Bereich Bio-Malz aus Bayern. „Das sind Unternehmer, die Mut zeigen und besondere Ideen und Projekte für mehr Bio aus Bayern verwirklichen“, sagte Kaniber.

Agrarministerin Michaela Kaniber will Ökologie und Regionalität unterstützen

Einzige Voraussetzung für eine Bewerbung bei „30 für 30“ ist ist das bayerische Bio-Siegel. Für die erste von insgesamt sechs Etappen, bei denen jedes Mal fünf Leuchtturmprojekte ausgezeichnet werden, endete der Einreichungszeitraum am 7. Dezember. Rund 20 Bewerbungen gingen beim Ministerium ein. Danach traf eine Expertenjury eine Auswahl. Ein wichtiges Kriterium ist die innovative und authentische Kooperation zwischen Erzeugern, Verarbeitern, Gastronomie und Handel.

Bürgermeister Scheitz freute sich besonders, dass die Urkundenverleihung in Andechs stattfand. „Welcher Ort würde sich besser eignen? 75 Prozent der Flächen werden bereits ökologisch bewirtschaftet. Unsere Eltern haben uns diese Philosophie weitergeben, und nun sehe ich es als unsere Aufgabe, sie auch unseren Kindern näherzubringen.“ Laut Kaniber hat sich die Nachfrage nach Bio- und Regionalprodukten seit der Pandemie vervielfacht. „Es gibt eine Wandlung beim Verbraucher. Es ist wichtig, dass wir diese mitnehmen und nutzen. Deshalb brauchen wir Unternehmen, die diesen Markt bedienen.“

Interessierte können sich bis 24. Mai für die zweite Etappe bewerben. Weitere Infos unter www.biosiegel.bayern/30fuer30.