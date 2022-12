„Es gibt Hoffnungszeichen“: Abt Dr. Johannes Eckert über Apokalypse der Bibel und die drängenden Fragen der Zeit

Von: Peter Schiebel

Abt Dr. Johannes Eckert im Pfortenhof von Kloster Andechs: Sein vor Kurzem erschienenes Buch über die Apokalypse ist das zehnte Buch, dass der 53-Jährige mittlerweile verfasst hat. © Andrea Jaksch

Abt Dr. Johannes Eckert spricht im Interview mit dem Starnberger Merkur über die Apokalypse der Bibel und die drängenden Fragen der Zeit.

Andechs – Die Apokalypse, auch „Die Offenbarung des Johannes“ genannt, ist nicht nur das letzte Buch der Bibel. Sie gehört auch zu den bildgewaltigsten Teilen der Heiligen Schrift, mit Zerstörung und Weltuntergang, aber auch mit Hoffnung und Neubeginn. Es geht um eine Zeitenwende, die durch den russischen Überfall auf die Ukraine heuer auch politisch oft beschrieben wurde. Dr. Johannes Eckert (53), seit 2003 Abt von St. Bonifaz und Andechs, beschäftigt sich in seinem neuen Buch genau mit diesem Thema. Es trägt den Titel „Apokalypse – Bilder des Schreckens, Bilder der Hoffnung: Visionen für heute.“ Der Starnberger Merkur hat mit ihm auf Kloster Andechs über die Lektüre, seine Arbeit und seinen Blick auf das aktuelle Weltgeschehen gesprochen.

Abt Johannes, standen Titel und Thema Ihres neuen Buches bereits vor dem 24. Februar, dem Überfall Russlands auf die Ukraine, fest?

Ja. Ich habe vor zwei Jahren mit dem Thema angefangen und das Manuskript am 31. Januar abgegeben. Ich konnte den Krieg gegen die Ukraine aber noch nachträglich wenigstens ein bisschen einarbeiten.

Wie kam es dann dazu?

Ich hatte mich vorher mit den vier Evangelien beschäftigt, die waren also abgearbeitet. Die Idee zur Apokalypse kam aus meinem Bekanntenkreis. Ich habe daraufhin angefangen, mich intensiv mit dem Text zu beschäftigen – und war mehrfach kurz davor, das Buch wieder wegzulegen.

Warum?

Es ist ein wirres Buch. Mal schaut man in den Himmel, mal schaut man in den Abgrund. Das ist ein ständiger Wechsel. Der Verfasser, Johannes, ein Prophet aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, denkt so sehr in Schwarz-Weiß, das ist mir nicht so sympathisch. Aber es sind natürlich gewaltige Bilder. Es geht um Krieg, um Seuchen, um Tod.

Das hört sich fast nach einer Beschreibung unserer Zeit an.

Wie gesagt: Ich habe während der Pandemie angefangen, mich damit zu beschäftigen. Der Krieg in der Ukraine, der Klimawandel, der Missbrauch in der Kirche – das sind Abgründe, die beschäftigen mich auch. Auch da bricht etwas zusammen. Und das hat mich letzten Endes auch angetrieben, an dem Buch weiter zu arbeiten.

Zu welchem Schluss sind Sie gekommen?

Dass es Katastrophen gibt, dass es Kriege gibt, dass am Ende aber nicht der Untergang steht, sondern der neue Himmel, die neue Stadt, das neue Jerusalem, wie es in der Apokalypse heißt. Die Glaubensaussage ist: Hinter allem führt Gott Regie und führt uns in eine gute Zukunft.

Sie schreiben gleich im ersten Satz, dass das Wort „Apokalypse“ derzeit in aller Munde sei, um Schreckensszenarien zu beschreiben: Flüchtlingskrise, Pandemie, Klimawandel und natürlich den Krieg in der Ukraine. Was geht Ihnen bei diesen Bildern durch den Kopf?

Mir kommt es so vor, als ob wir seit Anfang der 1990er-Jahre in einer Art Schlafwagen gesessen sind und jetzt aufgeweckt wurden. Uns ging es nach Ende des Kalten Krieges gut, der Wohlstand wuchs immer weiter. Da haben wir viele andere Dinge nicht so wahrgenommen oder konnten sie vielleicht auch nicht so wahrnehmen. Vieles wurde den Menschen erst mit dem Beginn des ersten großen Flüchtlingsstroms 2015 klarer. Und jetzt geht es um Fragen wie: Für was stehen wir ein? Was ist uns wichtig? Oder mit Blick auf die Reichsbürger: Was sind uns unsere demokratischen Werte wert? Wenn ich an den Klimawandel denke, ist mir völlig klar, dass wir so mit der Schöpfung nicht umgehen können. Aber es gibt Hoffnungszeichen.

Welche?

Wie viele Menschen, auch aus der Ukraine, bei uns aufgenommen werden. Wie viele Menschen sich für Flüchtlinge oder an anderen Stellen ehrenamtlich engagieren. Das sind für mich positive Zeichen. Aber auch, dass wir Europäer es trotz allem zähen Ringen schaffen, Sanktionen gegen Russland durchzuhalten. Das sind Hoffnungszeichen, die wir nicht runterspielen sollten.

In der Apokalypse geht es um eine Zeitenwende, Kanzler Scholz hat dieses Jahr auch von einer Zeitenwende gesprochen. Trifft der Begriff auf unsere Zeit zu?

Ich würde nicht direkt von einer Zeitenwende reden, sondern eher davon, dass eine Epoche zu Ende gegangen ist, und das nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Die Pandemie hat uns die Folgen der Globalisierung aufgezeigt. Und sie war mit Sicherheit keine Strafe Gottes. Wir müssen lernen, in einem globalen Dorf zu leben. Wir müssen lernen, miteinander umzugehen, welche Probleme wir gemeinsam lösen können. Das ist ein zähes Ringen. Entwicklungshilfe zum Beispiel ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, um eine stabile Weltlage herzustellen. Und das dient dem Frieden. So wie der Staatenbund EU dem Frieden dient, was ein sehr hohes Gut ist. Der Weg in die Zukunft kann nicht darin liegen, dass wir uns abschotten wie einst das Römische Reich, das dafür den Limes gebaut hat.

Was hat Sie beim Lesen der Apokalypse besonders bewegt?

Dass Johannes prophezeit hat, dass das Römische Reich untergeht. Und dass es trotz aller Qualen eine Ermutigung für uns Christen gibt: Hab keine Angst. Das Leben ist stärker als der Tod. Aus dem Glauben gesprochen: Gott führt Regie, und es läuft auf ein großes Ziel hinaus, das nicht Untergang heißt, sondern Erneuerung. Wir sind Gott nicht gleichgültig. Die Bibel beginnt mit der Schöpfungsgeschichte, die wir als Mythos, nicht als Bericht lesen dürfen. Und am Ende steht die Vision vom neuen Jerusalem. In diesem Spannungsbogen bewegt sich auch jedes menschliche Leben. Bezogen auf den Krieg kann das heißen, dass Mariupol wieder aufgebaut wird und als neue Stadt entsteht. Oder dass sich Russen und Ukrainer wieder verstehen.

Beim Blick auf Tod und Elend, auch in der Ukraine, ist man dennoch schnell geneigt, Gott in Frage zu stellen. Wie kann Gott so etwas zulassen? Wie lautet Ihre Antwort auf diese Frage?

Gott ist absolut fragwürdig in jedem Leid, das geschieht. Zweifel an Gott sind absolut nachvollziehbar. Und deswegen muss es am Ende auch eine Antwort auf diese Frage geben: Seht, ich mache alles neu. Gott hat eine Botschaft, und die lautet: Leben.

Wie denkt ein gläubiger Mensch wie Sie über Waffenlieferungen an die Ukraine?

Es gibt nicht nur faule Kompromisse, sondern auch gute Kompromisse. Von daher sehe ich Waffenlieferungen derzeit als das kleinere Übel. Aber wir dürfen es uns nicht zu einfach machen. Wir brauchen auch die Pazifisten, die diese Entscheidungen kritisch hinterfragen und uns dazu bringen, sich diesen Fragen zu stellen.

Wir haben über Ihre Schwierigkeiten am Anfang Ihrer Arbeit gesprochen. Nun liegt das Buch vor. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ich schreibe Bücher auch für mich selbst. Die intensive Beschäftigung mit einem Thema hilft mir, in allen Unwägbarkeiten, in denen wir leben, zu sagen: Ich bleibe. Das Buch ist keine Prognose, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart aus der Sicht des Glaubens. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe.

Das Buch „Apokalypse – Bilder des Schreckens, Bilder der Hoffnung: Visionen für heute“ ist im Verlag Herder erschienen und im Buchhandel erhältlich (176 Seiten, 16 Euro).