Stammtischerinnerungen

Von: Andrea Gräpel

Ein Bild aus dem Jahr 1964 mit Braumeister Bruder Osswald und Schankkellner und Kassierer Ambros Öttl © Privat

Das Klosterdorf Erling und das Bräustüberl auf dem Heiligen Berg sind für Heinz Pelz untrennbar miteinander vereint. Der Westfale war 1953 das erste Mal in Andechs, als er mit einem Freund dessen Schwestern besuchte, die damals nach dem Krieg zur Erholung nach Erling „verschickt“ worden waren. In Erling lernte Pelz seine Frau kennen, seit 1964 lebt der heute 92-Jährige am Fuße des Heiligen Bergs.

Andechs - Dort, wo sein Schwiegervater Ambros Öttl Schankkellner und Kassierer oben im Bräustüberl war. Alte Fotos erinnern an diese Zeit – an Öttl (rechts auf dem Bild, er war erst 1954 aus dem Krieg zurückgekehrt), an den Braumeister Bruder Osswald (links im Bild). Am Josefitag, am 19. März, jährt sich die Wiederöffnung des Bräustüberls heuer zum 70. Mal. Wie berichtet, suchen der Starnberger Merkur und das Kloster Andechs Fotos wie diese aus dem Bräustüberl, besondere Impressionen aus dieser Zeit oder von Wallfahrten damals. Unter allen Einsendern werden Gutscheine im Wert von 200, 150 und 100 Euro verlost, die im Bräustüberl eingelöst werden können. Denn es sind Bilder wie diese, die Erinnerungen wach rufen.

Heinz Pelz zum Beispiel wurde selbst zum regelmäßigen Stammtischbesucher oben im Bräustüberl. „Am Öttl-Stammtisch“, sagt er stolz, benannt nach seinem Schwager Gerhard Öttl, einst Schreiner in Herrsching. Bis heute ist dieser Tisch als solcher ausgewiesen. Auch wenn die Besuche weit weniger wurden, „Corona hat uns viel weggenommen“, sagt Heinz Pelz und nimmt den steilen Weg hinauf hin und wieder in Angriff. Zuletzt am Samstag. Dann trifft er sich dort mit den alten Stammtischfreunden, zu denen zum Beispiel auch Steinmetz Rudolf Schreiber gehört. „Wir waren schon ein lustiger, bunt zusammengewürfelter Haufen“, sagt Pelz. Er selbst war auch Schreiner beim Schwager in der Werkstatt.

Noch bis zum Sonntag, 13. März, freuen wir uns auf weitere alte Fotografien wie diese. Schicken Sie die Fotos mit Informationen entweder per E-Mail an redaktion@starnberger-merkur.de (Telefonnummer nicht vergessen) oder per Post an den Starnberger Merkur, Gautinger Straße 10, 82319 Starnberg. Mit der Einsendung erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass die Fotos im Starnberger Merkur und dessen Online-Kanälen sowie in Publikationen des Klosters veröffentlicht werden.