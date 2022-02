Nach Insolvenzgerüchten: Klostergasthof Andechs öffnet Mitte März wieder

Von: Laura Forster

Mit veränderter Speisekarte: Die dreieinhalb Monate lange Schließung haben die Wirte des Klostergasthofs Andechs Manfred Heissig (l.) und Ralf Sanktjohanser kreativ genutzt. Mitte März öffnet die Wirtschaft wieder. © Dagmar rutt

Dreieinhalb Monate war der Klostergasthof in Andechs geschlossen – die Pandemie ließ den Wirten keine andere Wahl. Am Freitag, 18. März, öffnet die Küche wieder. Neben Blutwurst und Schweinebraten stehen auch vegane Gerichte auf der überarbeiteten Speisekarte.

Andechs – Ralf Sanktjohanser bricht in schallendes Gelächter aus, als er von dem Gerücht erfährt, dass er und sein Geschäftspartner Manfred Heissig Insolvenz angemeldet haben sollen. „Wir haben vor, den Klostergasthof in Andechs noch einige Jahre weiterzuführen – mit unserem ganzen Herzblut“, sagt Sanktjohanser. Dass die vergangenen Monate nicht leicht waren, muss der Seefelder jedoch zugeben.

Ende November ging gar nichts mehr. Die beiden mussten den Klostergasthof vorübergehend schließen. „Das war wirtschaftlich nicht mehr tragbar“, erinnert sich Sanktjohanser. „Der Monat war desaströs.“ Statt 350 kamen nur noch rund 15 Gäste pro Tag nach Andechs. Die 22 Mitarbeiter – vom Koch über die Bedienung bis zum Spüler – haben die Wirte in Kurzarbeit geschickt. „Toi, toi, toi ist noch niemand abgesprungen oder hat sich einen neuen Job gesucht“, sagt der 52-Jährige. Dass die Schließung nur temporär sei, war den beiden Geschäftspartnern von Anfang an klar. „Was andere sagen, stimmt nicht. Da spricht wohl der Neid. Wir haben die Wirtschaft ja erst vor vier Jahren übernommen, da geben wir doch nicht gleich wieder alles auf.“ Für Sanktjohanser, der vorher im Hofbräuhaus in München gearbeitet hatte, und Heissig, der viel Erfahrung im Catering-Bereich mitbringt, wurde 2018 ein Traum war. „Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal ein Restaurant übernehme, dann den Klostergasthof in Andechs. Als der vorherige Wirt aufgehört hat, haben wir uns sofort beworben.“

Mitte März öffnet der Klostergasthof Andechs wieder für die Gäste

Mitte März ist es endlich soweit und die Wirtschaft öffnet wieder – an sieben Tagen die Woche. „Am 15. März beginnen wir mit dem großen Vorbereitungen und fahren alles hoch, damit am 18. März der Betrieb starten kann. So Gott oder Markus Söder will“, sagt Sanktjohanser, der der festen Überzeugung ist, dass diese Saison das Wirtshaus gut besucht sein wird. „Dafür brauchen wir noch mehr Personal – alles was das Wirteherz begehrt.“ Auf den sozialen Medien haben Heissig und Sanktjohanser bereits Stellenanzeigen veröffentlicht, denn auch sie wissen, wie schwer es derzeit in der Gastronomiebranche ist, geeignete und motivierte Mitarbeiter zu finden.

Neben dem normalen Tagesgeschäft finden, vor allem ab Mai, auch wieder einige Veranstaltungen und Hochzeiten im Klostergasthof statt. „Bis November können wir uns mit den Buchungen nicht beschweren“, sagt Sanktjohanser. „Es sind zwar immer noch nicht so viele wie vor Corona, aber schon mehr als im vergangenen Jahr.“ Die Unsicherheit der Gäste sei jedoch immer noch präsent. „Ich gehe davon aus, dass in den kommenden Wochen noch ein paar Feiern abgesagt werden.“

Neben Schweinebraten auch vegane Gerichte auf Karte

Die Zeit während der Schließung haben die Wirte genutzt, um die Speisekarte zu überarbeiten. „Wir würden uns nicht trauen, Gerichte wie den Schweinebraten oder die Blutwurst zu streichen, aber wir haben einige vegane Speisen hinzugefügt, damit für jeden etwas dabei ist.“ Wer etwas Neues ausprobieren möchte, dem empfiehlt Sanktjohanser die rein pflanzliche Schokoladen-Avocado-Mousse mit Mangosauce, Beeren und Olivenöl. Außerdem haben Heissig und Sanktjohanser eine eigene Barbecue-Sauce und den „Andechs Mule“, einen Drink mit Obstler, kreiert. „Faul waren wir nicht, aber die Freude, endlich wieder zu öffnen, ist groß – bei uns und unseren Gästen“, sagt Sanktjohanser. lf