Kreisbauerntag in Andechs: Landwirte mit Kritik und Zuversicht

Von: Laura Forster

Teilen

Kamen zum Kreisbauerntag nach Andechs (v.l.): Landrat Stefan Frey, Ehrenkreisobmann Georg Zankl, Bezirksrat Harald Schwab, der stellvertretende Kreisobmann Thomas Berchtold, BBV-Präsident Günther Felßner, Kreisobmann Georg Holzer, Kreisbäuerin Beatrice Scheitz, Ehrenkreisobmann Helmut Wagner, BBV-Geschäftsführer Thomas Müller und Bundestagsabgeordneter Michael Kießling. © andrea jaksch

Zum ersten Mal seit der Pandemie hat der Bayerische Bauernverband wieder einen Kreisbauerntag organisiert. Der neue Präsident Günther Felßner, der auf Einladung von Kreisobmann Georg Holzer gekommen war, sprach in seiner Rede am Donnerstagvormittag in Andechs von einer Zeitenwende.

Landkreis – Seit einem halben Jahrhundert gibt es den Kreisbauerntag im Landkreis Starnberg. Ehrenkreisobmann Helmut Wagner hatte die Veranstaltung 1973 eingeführt, bei der Landwirte aus dem Landkreis zusammenkommen. Seitdem findet sie an Mariä Lichtmess statt, traditionell mit einem Gottesdienst. Gäste wie Ilse Aigner, Hubert Aiwanger oder Michaela Kaniber waren schon beim Treffen der Starnberger Bauern dabei. Heuer hatte Kreisobmann Georg Holzer den neugewählten Bauernverbandspräsidenten Günther Felßner nach Andechs locken können. „Das ist ein ganz besonderer Moment für mich, hier auf dem Heiligen Berg vor der Bauernschaft und der Lokalpolitik eine Rede zu halten“, sagte Felßner am Donnerstag während des ersten Kreisbauerntages seit Corona im Saal des Klostergasthofs. Zuvor hatte Pater Valentin eine Messe in der Klosterkirche zelebriert.

Unter den Gästen war auch CSU-Bundestagsabgeordneter Michael Kießling, der die Bauern für ihren „riesigen Beitrag für Gesellschaft und Natur“ lobte. „Die letzten Jahren haben gezeigt, wie wichtig die Lebensmittelversorgung vor Ort ist.“ Auch Landrat Stefan Frey sagte, dass die Aufgaben der Bauern mit dem Blick auf das aktuelle Weltgeschehen immer mehr in den Fokus rückten. „Es bereitet mir allerdings Sorgen, wenn ich sehe, dass mehr Ausgleichs- als landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen werden.“ Es müsse wieder mehr im Sinne der Bauern gehandelt werden. Auch die Bürokratie mache es den Landwirten nicht leicht, so Frey. „Sie sitzen wahrscheinlich öfter hinterm Schreibtisch als auf dem Traktor.“ Umso mehr freue es ihn, dass sich immer wieder junge Leute dazu entschieden, den Hof der Eltern zu übernehmen. „Landwirte sind enorm wichtig für den Landkreis.“

Kreisobmann Georg Holzer betitelt BBV-Präsident als „absoluten Teamplayer“

Ein Thema, das die Bauern im Fünfseenland, vor allem rund um den Ammersee, beschäftigt, ist der FFH-Managementplan. Laut Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz fühlen sich manche Landwirte in ihrer Existenz bedroht. „Wir haben viele Gespräche mit der Regierung geführt. Das Ergebnis ist allerdings noch offen.“ Kreisobmann Holzer betonte das große Engagement Freys diesbezüglich.

Den neuen Präsidenten des Bauernverbandes betitelte Holzer als „absoluten Teamplayer“. Und der scheute sich nicht davor, die Probleme und Herausforderungen der Bauern anzusprechen. „Wir stehen an einer Zeitenwende“, sagte er. „Vor fünf Jahren gab es weder Corona, noch einen Krieg in Europa oder die Pandemie. Wir müssen uns komplett neu orientieren.“ Deutschland müsse wieder mehr in die eigene Industrialisierung stecken. „Dass wir uns zu sehr auf die Produktion in anderen Ländern verlassen haben, zeigt die derzeitige Medikamentenknappheit.“

Es sei nicht auszudenken, wenn es beim Thema Ernährung zu einer Versorgungsknappheit kommen würde, so Felßner. Auch das Verhältnis wachsende Bevölkerung zu schrumpfenden Ackerflächen sprach er an. „Nur vier Prozent der Erdoberfläche können für den Anbau von Lebensmitteln genutzt werden.“ Aufgrund von klimatischen Veränderungen, Ausgleichsflächen und Versiegelung verkleinere sich der Prozentsatz immer mehr. „In den letzten 25 Jahren ist im Freistaat Ackerfläche von der Größe Niederbayerns verschwunden.“ Es müssten jedoch jährlich mehr Menschen mit Nahrung versorgt werden. „Das ist eine riesige Herausforderung – weltweit“, so der Präsident.

BBV-Präsident Felßner blickt positiv in Zukunft für Landwirte

Außerdem kritisierte Felßner in seiner Rede die Bundespolitik. „Leider werden viele Wahlversprechen nicht eingehalten.“ Beispielsweise müssten deutsche Fleischprodukte mit der Haltungsform ausgezeichnet werden, importierte Ware jedoch nicht. „So verlieren wir den Wettbewerb.“

Trotz aller Herausforderungen blickte Felßner positiv in die Zukunft. „Wir sind Macher“, sagte er. „Die Voraussetzung, dass sich etwas ändert, waren nie besser.“ Der Bauernverband solle in Zukunft jedoch nicht nur seine eigenen Werte und Vorstellung vertreten, sondern die der gesamten Gesellschaft.