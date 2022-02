Landjugend kämpft um neues Zuhause

großer Zuwachs

Die ohnehin schon beeindruckend große Landjugend Frieding freut sich über 20 neue Mitglieder. Aber sie befürchtet auch, dass sie bald keinen eigenen Raum mehr hat.

Frieding – Die Landjugend Frieding zählt mittlerweile 100 Mitglieder. „Wir sind der größte Landjugendverein in ganz Oberbayern“, betonte der alte Vorsitzende und neu gewählte Kassier Valentin Schaumberger bei der Mitgliederversammlung am Samstag – und befürchtete, dass die 13- bis 35-Jährigen bald keinen Vereinsraum mehr haben. „Das will keiner“, versicherte am Sonntag Andechs’ Bürgermeister Georg Scheitz auf Anfrage des Starnberger Merkur.

20 Neumitglieder stellten sich den rund 70 Anwesenden am Samstag vor. „Unsere Mitglieder stammen aus der Gemeinde Andechs und weit darüber hinaus“, erklärte der neue Vorsitzende Alexander Wertatschnik. Der Verein blickt auf 70 Jahre zurück. Traditionell bespaßt er beim vorweihnachtlichen „Wir warten aufs Christkind“ den Nachwuchs, während die Eltern das Wohnzimmer feierlich herrichten. Und er organisiert seit 30 Jahren das Stadlfest mit mehr als 2500 Gästen aus Bayern, Baden-Württemberg und Österreich, das zuletzt 2019 stattfand.

Landjugend hofft auf Hilfe aus dem Gemeinderat von ehemaligen Mitgliedern

„Im Gemeinderat sitzen ehemalige Vorstände der Landjugend“, berichtete Christian Pfänder. Der neue dritte Vorsitzende sitzt dort für die Bayernpartei und kämpft dafür, dass die Landjugend auch weiterhin einen Raum hat. Untergebracht ist sie derzeit im alten Feuerwehrhaus. Im Gespräch war ein Umzug ins Erdgeschoss, dort ist mehr Platz als oben. Und die Räumlichkeiten sind barrierefrei, die Fluchtwege im Dachgeschoss dagegen ein Problem. Allerdings müsste das Haus an der Widdersberger Straße 14 dringend saniert werden, betonte Pfänder. „Die Rohre sind marode, die Heizung müsste ersetzt und neue, schalldichte Fenster eingebaut werden.“

Ende Januar hatte Wertatschnik der Gemeinde eine Stellungnahme vorgelegt, die er nun den Mitgliedern vorstellte. Darin ist das alte Feuerwehrhaus genauso als Bleibe vorgesehen wie die Variante, im neuen Feuerwehrhaus an der Scheuertalstraße einen Raum anzubauen. „Wir sind bereit, viel Eigenleistung einzubringen“, so Wertatschnik. Eine Bleibe im alten Feuerwehrhaus ist allerdings in der Schwebe, bei den Haushaltsberatungen der Gemeinde wurde auch über einen möglichen Verkauf gesprochen.

Landjugend will Konzept am 15. März dem Andechser Gemeinderat vorstellen

Bürgermeister Scheitz beschwichtigte, dass die Mieter dann nicht unbedingt raus müssten. Ein Kaufangebot wird die Landjugend kaum abgeben können, Corona hat ein Loch in ihre Kasse gerissen. Ihr Konzept sieht Scheitz als „gute Grundlage, auf der man aufbauen kann“. Er müsste aber wissen, wie viele Quadratmeter für den Aufenthaltsraum und das Lager genau benötigt werden und wie sich das finanziell darstellt. „Ich freue mich darauf, mit dem neuen Vorstand konstruktive Gespräche zu führen“, sagte Scheitz. Wertatschnik kündigte an, das Konzept am 15. März im Gemeinderat vorzustellen.

Mit breiter Mehrheit neu gewählt wurden auch Tobias Bauert als Vizevorsitzender sowie Valentin Sedlmayr als zweiter Kassier. Theresa Stuhlmiller ist Schriftführerin, Beisitzer sind Theresa Dreyer, Hubert Berchthold, Dominik Putz sowie Marcus und Alexander Essig. val