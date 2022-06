„Sitzen ist das neue Rauchen“: Laura Dahlmeier und Prof. Dietrich Grönemeyer im Florian-Stadl

Von: Laura Forster

Um betriebliches Gesundheitsmanagement ging es gestern während einer Veranstaltung im Florian-Stadl. Dabei waren (v.l.) Andechs Bürgermeister Georg Scheitz, Ernst Gistl, Michael Greß, BDS-Präsidentin Gabriele Schorz, Wolfgang Morlang, ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier, Ulrich Resch, Mediziner Prof. Dietrich Grönemeyer, Michael Forster, Stefan Schlackmann, Peter Friess, Simone Helbig und Jan Vogel. © Andrea Jaksch

Was können Unternehmen dazu beitragen, ihr Personal an sich zu binden? Eine Kooperation zwischen AOK und BDS soll die betriebliche Gesundheit unterstützen. Zur Auftaktveranstaltung in Andechs kamen Gäste wie Prof. Dietrich Grönemeyer und Laura Dahlmeier.

Andechs – Täglich frisches Obst, ein Fitnessabo, Kinderbetreuung vor Ort, Mitarbeitervergünstigungen und gemeinsame Ausflüge – Unternehmen müssen immer kreativer werden, um für ihre Arbeitnehmer attraktiv zu sein und es zu bleiben. Der Fachkräftemangel wächst täglich und gutes Personal ist rar. Neben einem gesunden Arbeitsklima, einer offenen Kommunikation, einem fairen Gehalt und einem sicheren Arbeitsplatz ist Mitarbeitern ein betriebliches Gesundheitsmanagement wichtig. Um Letzteres drehte sich gestern eine mehrstündige Veranstaltung im Florian-Stadl in Andechs. Der Bund der Selbstständigen Bayern (BDS) kooperiert für die kommenden zwei Jahre mit der AOK Bayern im Bereich „Gesundheit im Betrieb“. Ab sofort können die Mitglieder des BDS Experten der Krankenkasse kostenlos in ihre Unternehmen holen, um Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe zu analysieren sowie optimieren.

„Das Gesundheitsmanagement in mittelständischen Unternehmen wird immer wichtiger“, sagte Gabriele Sehorz, Präsidentin des BDS. „Wer seinen Mitarbeitern keinen attraktiven Arbeitsplatz bieten kann, geht die Gefahr ein, sie zu verlieren“, sagte sie zu den rund 50 Zuhörern vor Ort und den Mitgliedern, die die Rede per Livestream von Zuhause aus verfolgten. „Umso mehr freut es mich, dass unsere Mitglieder künftig mit der kompetenten Beratung der AOK unterstützt werden.“

Kostenlose Beratung von Ergonomie-Experte für Mitglieder des BDS

Im ersten Jahr können Unternehmen Walter Lang, Ergonomie-Experte, zu sich einladen und den Arbeitsplatz der Mitarbeiter kontrollieren und verbessern lassen. „Ich beginne mit einem Fragebogen, werte diesen für jeden Angestellten einzeln aus, stelle Schreibtisch, Stuhl und Bildschirme richtig ein und zeige gezielte Übungen. Nach einigen Wochen komme ich zum Feedbackgespräch wieder. In den meisten Fällen fühlen sich die Mitarbeiter danach wohler.“

Für Ehrengast Prof. Dietrich Grönemeyer ist ausreichend Bewegung das A und O am Arbeitsplatz. „Sitzen ist das neue Rauchen“, sagte der renommierte Mediziner und Autor. „Jeder kann zwischendurch ein paar kleine Übungen im Büro machen.“ Viele Rückenprobleme seien jedoch psychisch bedingt. „Wenn wir gestresst sind, spannt sich der Körper an, das geht auf die Gelenke. Wenn wir glücklich sind, lockern sich die Muskeln“, erklärte Grönemeyer. Für ihn sind Aufrichtigkeit, Zufriedenheit und Sicherheit drei wichtige Punkte im Arbeitsalltag.

Starnberger Unternehmen hält Kooperation zwischen BDS und AOK für sinnvoll

Auch die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier, Bewegungsbotschafterin der AOK, appellierte an die Unternehmer und ihre Mitarbeiter: „Jeden Tag ein bisschen Bewegung ist wichtig. Die statischen Haltungen, egal ob im Sitzen oder Stehen, sind das Problem.“

Peter Friess vom Starnberger Unternehmen Fokus Zukunft zeigte sich begeistert von den gemeinsamen Angebot des BDS und der AOK. „Ich bin durchaus am Überlegen, einen Ergonomie-Experten zu uns einzuladen.“ lf