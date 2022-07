Orgelbauerhaus im neuen Glanz: Café, Büros und Hofladen geplant

Markant und bekannt: Das sogenannte Orgelbauerhaus in Erling an der Herrschinger Straße soll in Büros, ein Café und einen Hofladen umgebaut werden. Der Bauausschuss hat keine Einwände. © Andrea Jaksch

Zwischen 1820 und 1830 wurde das heute unter dem Namen Orgelbauerhaus bekannte Gebäude in Erling erbaut. Mittlerweile steht das denkmalgeschützte Anwesen leer, doch die Eigentümerfamilie Scheitz hat große Pläne: flexible Büroräume, ein Café und ein Hofladen.

Erling – Bald soll wieder Leben in das Haus mit den markanten grünen Fensterläden an der Herrschinger Straße in Erling einkehren. In der Bauausschusssitzung am Dienstag bewilligten die Mitglieder die neuen Pläne der Eigentümer des denkmalgeschützten Gebäudes. Neben sechs Büroräumen sollen ein Café und ein Natur- und Hofladen auf einer Gesamtgrundstücksfläche von 1249 Quadratmetern entstehen.

„Das ist wirklich ein ganz besonderes Haus im Ort“, sagt Georg Scheitz auf Anfrage des Starnberger Merkur. Bei der Sitzung durfte der Bürgermeister den Tagesordnungspunkt weder leiten noch mitstimmen – wegen persönlicher Beteiligung. Seiner Familie gehört das Gebäude seit einigen Jahren. Doch die Geschichte des imposanten Baus geht viel weiter zurück.

Haus in Erling hat Namen von bekanntem Orgelbauer Johann Georg Beer

Zwischen 1820 und 1830 wurde das Haus errichtet. 1850 heiratete Johann Georg Beer, der sich im 19. Jahrhundert in der Region einen Namen als Orgelbauer gemacht hat, die Tochter von Maria Anna Wachter, der Eigentümerin des Gebäudes mit Landwirtschaft, und baute das Haus als Werkstatt um. Der Gang ist so groß und hoch, dass dort eine fertige Orgel komplett aufgebaut werden kann. „Der Dachstuhl ist für die damalige Bauweise sehr schön. Das ist raffinierte Zimmermannskunst“, so Scheitz.

Beer war für die Errichtung mehrerer Orgeln im Fünfseenland verantwortlich, unter anderem in Pähl, Diemendorf, Gilching, Tutzing und Steinebach. Sein Talent und die Begeisterung gab er an seine Söhne weiter. Johann Georg II. und Roman Heinrich traten in die Fußstapfen ihres Vaters und übernahmen den Betrieb sowie das Haus an der Herrschinger Straße, das zuvor als Moosscheideranwesen im Dorf bekannt war. Während des Ersten Weltkrieges lief das Beersche Unternehmen schlecht und die Landwirtschaft rückte in den Vordergrund. In den 1940ern blühte das Geschäft jedoch noch einmal auf, als die Münchner Firma Eisenschmid einen Teil der Orgelproduktion nach Erling verlegte. Rund zehn Jahre später bezog die Firma, die heute immer noch in der Gemeinde Andechs ansässig ist, jedoch die neuen Gebäude einige Meter entfernt.

Eigentümerfamilie Scheitz plant Büros, ein Café und einen Natur- und Hofladen

Die vergangenen Jahre stand das Haus leer. Ideen für eine Nutzung hatte die Familie Scheitz einige. „Es gab Überlegungen für ein Hotel oder Boardinghaus, oder ein Orgelmuseum. Wichtig ist ein persönlicher Bezug sowohl zum Ort als auch zur Molkerei.“ Da die Eigentümer das Haus auch gewerblich nutzen wollen, kam der Plan eines Ladengeschäfts mit mehreren Büros auf.

Konkret will die Familie Scheitz sechs flexible Arbeitsräume, einen Frühstücks- und Besprechungsraum, einen Sanitärraum, einen Technikraum sowie einen Natur- und Hofladen mit Café und Gästetoiletten bauen. Das Nebengebäude soll abgerissen werden und Platz für einen Kühlraum, einen Vorraum und einen Aufzug schaffen. Die gesamte Planung sei in enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege entstanden. „Es ist wichtig, dass der ursprüngliche Charakter des Hauses erhalten bleibt“, so Georg Scheitz.

Flexible Büroräume in Andechs dringend gebraucht

Einstimmig beschloss der Bauausschuss unter der Leitung von Robert Klier (Bürgergruppe Erling) die Nutzungsänderung und Instandsetzung des Orgelbauerhauses. Nun geht das Vorhaben zur Prüfung an das Landratsamt Starnberg.

Wann es mit den Bauarbeiten losgehen soll, steht laut Scheitz noch nicht fest. Als Bürgermeister der Gemeinde kann er jedoch so viel sagen: „Die neuen, flexiblen Büroräume an der Herrschinger Straße sind wichtig für den Ort. Wir haben viele Anfragen von Bürgern, die genau so etwas suchen.“ lf