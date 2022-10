Andechs will Nahversorgung ausbauen

Von: Andrea Gräpel

Zwei Lebensmittelmärkte hat Andechs – in Erling und in Frieding: Die Stadtentwickler meinen, die Angebote kann man ausbauen. © Photographer: Andrea Jaksch

Nüchtern betrachtet ist die Gemeinde Andechs mit ihren drei Ortsteilen unterversorgt, was Dinge des täglichen Bedarfs anbelangt. Zu diesem Schluss kommt Gabriele Ostertag, die für die Gemeinde ein Nahversorgungskonzept erstellt hat. Um die Kaufkraft am Ort zu binden, hat sie einige Vorschläge.

Andechs – Auch die Familien Benedikter und Groß hörten ganz genau hin, als Gabriele Ostertag von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) aus München die Ergebnisse ihrer Untersuchung zur Nahversorgungssituation in Andechs am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung vortrug. Denn es betrifft vor allem sie, die Betreiber der Supermärkte in Erling und in Frieding, denen Ostertag dringend eine Erweiterung empfahl. Nur 30 Prozent der Kaufkraft bleibe aktuell im Ort, 50 Prozent sollten es ihrer Meinung nach aber mindestens sein. „Man verhungert nicht, aber man versorgt sich hier auch nicht voll und ganz“, sagte die Fachfrau.

Die Stadtentwicklerin machte darauf aufmerksam, dass Andechs im Vergleich zum Landkreis in den vergangenen zehn Jahren überproportional gewachsen sei. Nämlich nach ihrer Rechnung um 19 Prozent, der Landkreis um rund sieben Prozent. Aktuell zählt die Gemeinde 3847 Einwohner (Stand 30. Juni). Und das Statistische Landesamt rechne mit weiterem Zuwachs um 880 Einwohner, sagte Ostertag. Die Erweiterungsmöglichkeiten an den aktuellen Standorten der beiden Märkte sind allerdings begrenzt. „Wir brauchen Alternativen“, so die Stadtentwicklerin. Sie sprach von Grundstücken, die zwischen 4000 und 5000 Quadratmeter groß sein müssten. Bürgermeister Georg Scheitz zögerte nicht: „Haben wir“, sagte er. Ob es gleich zwei bis drei sind, wie sich Gabriele Ostertag wünschte, ließ er noch offen.

Scheitz nannte das Nahversorgungskonzept und die sich nun anschließende sogenannte Auswirkungsanalyse einen „wichtigen Meilenstein, dass man daheim bleiben und sich vor Ort zu Hause versorgen kann“. Die Möglichkeiten gebe es, sagte Gabriele Ostertag. Und eine gute Nahversorgung bedeute auch immer Verkehrsvermeidung. Die bestehenden Geschäfte in Erling und Frieding sollen gestärkt werden, versicherte Scheitz. „Was wir mit Machtlfing machen, müssen wir uns noch überlegen.“ Dort war von 1998 bis 2005 ein Dorfladen in Form einer bürgerlichen Gesellschaft geführt worden. Aktuell stehen die Räumlichkeiten leer.

Schon im Mai hatte der Gemeinderat Andechs die GMA mit der Konzepterstellung beauftragt, um Entwicklungsperspektiven bis 2023 aufzuzeigen. Nahversorgung beeinflusse nicht nur die Wohn-, sondern auch die Fremdenverkehrssituation. „Ein Dorf muss sich vor Ort stärken“, darum war das Konzept für den Bürgermeister eine Herzensangelegenheit. „Ich freue mich über jeden Lehrer an unserer Schule, der hier schon zur Schule gegangen ist“, sagte Scheitz. Für ihn ist das der Beweis, dass es sich in Andechs gut leben lässt. Dafür müsse aber die Infrastruktur vorhanden sein oder geschaffen werden. „Wenn wir das Potenzial haben, sollten wir es auch nutzen.“

Zustimmung erhielt der Bürgermeister von der Bürgergruppe. Erasmus Höfler sagte, er wolle die Verwaltung darin bestärken, den Prozess fortzusetzen. Einzig Christian Kaiser (SPD) wunderte sich über die Zahlen, die Gabriele Ostertag ihren Erkenntnissen zugrunde gelegt hatte. Die Einwohnerzahlen, die dem Flächennutzungsplan zugrunde lagen, lägen deutlich unter der Einwohnerentwicklung, die sie angeführt habe. „Das passt für mich nicht zusammen“, sagte er und wähnte, dass dann auch der Flächennutzungsplan geändert werden müsse. Abgesehen von allen Zahlen, die die GMA-Projektleiterin vorgelegt habe, sei Andechs auch beim aktuellen Einwohnerstand bereits unterversorgt, und darauf baue ihre Ermittlung auf, sagte Ostertag. Einstimmig fasste die Ratsrunde am Ende den Beschluss, nach dem Konzept nun auch eine Auswirkungsanalyse in Auftrag zu geben. Die Kosten dafür betragen 5900 Euro.