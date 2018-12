Andechs will Pilotgemeinde werden

Die Gemeinde Andechs will sich an dem Projekt „Starnberger Land blüht auf“ beteiligen.

Andechs – Blühende Wildblumen für den Landkreis: Das verspricht die Aktion „Starnberger Land blüht auf“. Das Projekt der Solidargemeinschaft Starnberger Land und des Kreisverbandes für Landesbau und Gartenpflege soll langfristig die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen erhöhen und dem Bienen- und Insektensterben entgegenwirken. Die Gemeinde Andechs will dabei ganz vorne dabei sein.

Peter Schmaderer (Grüne) stellte die Aktion kürzlich im Andechser Rathaus vor. „Um beim Projekt mitmachen zu können, muss die Gemeinde drei bis fünf Grünflächen im Ort einem Gremium vorschlagen“, erklärte Schmaderer. „Anschließend wird Projektleiter Dr. Reinhard Witt mit den anderen Gremiumsmitgliedern aus den teilnehmenden Gemeinden eine sogenannte Pilotgemeinde auswählen.“ Bei der Auswahl der Pilotgemeinde wollen Starnberger Land und Gartenverband vor allem darauf achten, dass die Grünflächen in Größe und Form möglichst vielfältig sind. Biologe Witt will anschließend in der Pilotgemeinde die Mitarbeiter des Bauhofs bei der Anpflanzung und der Pflege von Wildblumenwiesen anleiten.

Für die Umsetzung des Projekts muss der Bauhof mitmachen

„Das ganze Projekt steht und fällt natürlich mit dem Bauhof“, betonte Schmaderer. „Er muss mitspielen.“ Während Witt den Bauhof der Pilotgemeinde bei der Gestaltung der Grünflächen vor Ort also unterstützt, können sich Mitarbeiter anderer Bauhöfe die Tipps und Tricks des Profis abschauen und sie dann in ihren Gemeinden anwenden.

„In einer Erstbegehung werden die Grünflächen aller teilnehmenden Gemeinden begutachtet“, sagte Schmaderer. „Das kostet insgesamt 1725 Euro, wobei dieser Betrag durch alle teilnehmenden Gemeinden geteilt wird.“ Zudem zahlt jede Gemeinde – außer der Pilotgemeinde – zusätzlich 830 Euro für die Planung. „Die Pilotgemeinde zahlt etwa 5200 Euro für die Dienste von Reinhard Witt und seinem Team“, erklärte Schmaderer. Die Kosten für Saatgut, Pflanzen und ähnliches sind noch nicht inbegriffen.

Die Mehrheit des Andechser Gemeinderats war begeistert vom Projekt

Trotz des finanziellen Aufwands war die überwiegende Mehrheit im Andechser Gemeinderat begeistert von dem Projekt. „Ich finde das gut und sehe keinen Grund, warum wir nicht als Pilotgemeinde mitmachen sollten“, sagte Johann Albrecht (Bürgergruppe). Auch Dr. Walter Kellner (Grüne) und Georg Scheitz (CSU) sprachen sich für die Teilnahme an der Aktion aus. Benedikt Baur (CSU) hält die Aktion dagegen nicht für sinnvoll. „Ich sehe keinen Mehrwert, wenn wir uns an dem Programm beteiligen“, kritisierte er. „Ich glaube, unser Bauhof kann sich diese Kenntnisse auch ohne das Projekt aneignen.“ Das Projekt werde sich bewähren, war sich dagegen Schmaderer sicher.

Das sahen am Ende auch 12 der 15 anwesenden Gemeinderäte so, weshalb sich Andechs nun als Pilotgemeinde bewerben will. Gegen die Bewerbung waren neben Baur auch Georg Zerhoch und Thomas Pain (beide CSU). Neben Andechs hätten bei einer Informationsveranstaltung auch die Gemeinden Seefeld, Krailling und Feldafing Interesse am Projekt bekundet, hieß es.