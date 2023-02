Andechser Winterbier feiert Geburtstag

Bräustüberl

Von Andrea Gräpel schließen

Die 15. Saison Andechser Winterbier geht an Josefi im März zu Ende. Längst hat das ebenso dunkle wie leichte „Brotzeitbier“ seine Fan-Gemeinde.

Andechs – Als das Kloster Andechs im Jahr 2005 sein 550. Jubiläum feierte, wurde sein Sud das erste Mal angesetzt: der des Winterbiers. Es war ein Jubiläumsbier, wurde damals in Flaschen abgefüllt und im Sechserpack verkauft. Als Brauereichef Alexander Reiss, Bräustüberl-Wirt Josef Eckl und Frater Leonhard kurz darauf so zusammensaßen und vom würzigen Dunklen tranken, wurde die Idee geboren, diesen Trunk exklusiv für das Kloster zu produzieren – ungefiltert in seiner Urform. Die Stammgäste des Bräustüberls wissen dies nun schon seit 15 Jahren zu schätzen, denn seit 15 Jahren wird dieses Winterbier angeboten. Immer zwischen Martini (11. November) und Josefi, der eigentlich am 19. März gefeiert wird. In diesem Jahr nicht, aber dazu später.

Das Winterbier ist ein Bier, so wie es die Brauer früher aus den Tanks gezwickelt (über einen kleinen Hahn direkt abgezapft) und in heißes Wasser gestellt haben, um sich in den kühlen Lagerkellern aufzuwärmen – ungefiltert. Es wird exklusiv für das Bräustüberl gebraut und durch die hauseigene Leitung von der Brauerei nach oben an die Schänke gepumpt. „Nur so ist das möglich, erklärt Reiss. „Die Kühlkette darf bei dem ungefilterten Bier nicht unterbrochen sein. Das können wir nur hier gewährleisten.“ Darum gibt es das Winterbier weder in Flaschen noch im Fass, sondern nur am Ausschank oben auf dem Heiligen Berg. „Eine schöne Geschichte, wie Brauerei und Bräustüberl Hand in Hand arbeiten“, findet Klostersprecher Martin Glaab.

Reiss hebt den „Hausgeschmack“ hervor, den das Winterbier entwickelt. Dadurch, dass alle Mineralstoffe und Eiweißsubstanzen im Bier bleiben und nicht rausgefiltert werden, entsteht diese besondere Note. „Alles, was man nicht rausholt, hat einen Geschmack – ganz einfach“, erklärt er. Dabei ist es so einfach nicht, diese Note jedes Mal wieder zu treffen. Viel Erfahrung steckt darin, das richtige Malz, den passenden Hopfen herzunehmen. „Malze sind unterschiedlich, auch beim Hopfen sind die Bittereinheiten je nach Ernte anders“, sagt Reiss wie selbstverständlich.

Glaab allerdings hebt diesen Erfahrungsschatz von Reiss und seinem Brauer-Team hervor. „Es ist so, als würde man mit unterschiedlich großen Bällen jonglieren. Es ist hohe Kunst“, sagt der Klostersprecher. Und er weiß, dass das eingeschworene Stammpublikum jede Nuance herausschmecken kann.

„In den sozialen Medien gibt es richtige Fan-Gruppen“, sagt Glaab. Menschen, die sich zu einer Winterbier-Wanderung nach Andechs verabreden. Viele fieberten auf Martini regelrecht hin. Auch Kunden, die Reiss das ganze Jahr nicht zu Gesicht bekomme, kämen im November nach Andechs, um das neue Winterbier zu probieren, wenn es pünktlich zur kirchlichen Vorfastenzeit wieder ausgeschenkt wird. „Bis aus Düsseldorf sogar“, sagt Reiss lachend.

Das Winterbier ist nur eines von vier beliebten Saisonbieren in der kalten Jahreszeit. Natürlich gehören auch die Bockbiere dazu, der Weizenbock und der Doppelbock, der ebenso dunkel und würzig zum Trinken einlädt wie das Winterbier. Der Dunkelbock ist süßer und deshalb mit mehr Vorsicht zu genießen – er hat mit knapp sieben Prozent mehr Alkoholgehalt. Das Winterbier hat etwas mehr als vier Prozent. Auch deshalb wird es als das ideale Brotzeitbier geschätzt.

Die 15. Winterbier-Saison neigt sich dem Ende. Noch bis zum 18. März wird es ausgeschenkt. Nun mag sich der geneigte Leser fragen, warum bis zum 18. März, wenn Josefi doch am 19. März ist. Aber wenn nicht auf dem Heiligen Berg, wo sonst werden kirchliche Traditionen eingehalten. Und diese besagen, wenn ein Heiligentag und ein Sonntag zusammenfallen, muss der Heilige weichen. Darum findet Josefi in Andechs bereits am Samstag, 18. März, statt.

Das ist auch insofern für viele Bräustüberlbesucher wichtig zu wissen, als es an diesem Tag für Menschen, die nachweislich Josef oder Josefa heißen, eine kostenfreie halbe Bier gibt. Und bis November auch vorerst zum letzten Mal ein Winterbier, wenn es gewünscht wird.