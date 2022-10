Auf alten Fotografien wiederentdeckt

Von: Andrea Gräpel

Freuen sich über die gelungene Gemeinschaftsaktion: Karl Steinbeißer vom Heimatverein Erling-Andechs und Klaudia Metz an dem neuen, alten Feldkreuz. © Andrea Jaksch

In Erling ist ein altes Feldkreuz nach einiger Recherche eines Heimtforschers zurück an seinem Platz.

Erling – Es sind Erinnerungen und Überliefertes, um die sich Heimatvereine verdient machen. Und jeder Heimatforscher ist darum bemüht, Vergangenes wach zu halten. Dazu zählt auch Karl Steinbeißer. Der 84-Jährige lebt seit 1961 in Erling. Er kam einst als Brauer an den Klosterberg, war später Kommissar bei der Polizeiinspektion Herrsching und ist heute vielen bekannt aus der Alten Schmiede, die er für den Heimatverein Erling-Andechs betreut. Die Klostergemeinde ist längst Steinbeißers Heimat geworden, deren Geschichte ihm wichtig ist – auch die jüngere. So hat er nun östlich der Friedenskapelle in Erling, gleich neben der Kreisstraße nach Starnberg, ein altes Feldkreuz wieder aufgestellt, das nahezu in Vergessenheit geraten war.

Steinbeißer hatte das Feldkreuz auf Fotografien aus den 1920er- und 1930er-Jahren gesehen. „Aber niemand konnte es zuordnen“, sagt er. Bei seinen Nachforschungen traf er auf Landwirt Leo Metz, der sich an das Kreuz erinnerte, das in seinem Wald am Straßenrand stand. Bestätigt wurde die Aussage im Buch „Erlinger Flurnamen“, 1953 veröffentlicht von Franz Wastian. Dieser hatte erwähnt, dass das Kreuz etwa um das Jahr 1893 von Ignaz Summer errichtet worden war. Nach Wastians Erinnerungen wurde es „’s Metzger-Nazi Kreuz“ genannt. Nazi ist in dem Fall die harmlose Kurzform des Vornamens Ignaz. Und Metzger-Nazi ist der Hausname des Hofes von Ignaz Summer in der Mühlstraße 8, der heute Leo Metz gehört. Wie sich herausstellte, war das Kreuz im Jahr 1970 von einem Autofahrer beschädigt und entfernt worden.

Steinbeißer wollte es wieder aufstellen. Der Christus-Korpus, ein sorgfältig gefertigter Grauguss, lagerte seit 50 Jahren auf dem Speicher des Metz-Anwesens. Er wurde nun hervorgeholt und von alten Farbresten befreit. Das Holz für das neue Kreuz stiftete der Stefan Kaindl aus Machtlfing, der Friedinger Schreinermeister Hans Sedlmaier bereitete es für die Weiterverarbeitung vor. Angefertigt wurde das Kreuz von Karl Steinbeißer selbst. Der Spengler Christian Koder lieferte das schützende Kupferdach, das Fundament wurde von Uli Blasi vorbereitet und von Toni und Franz Weigl gegossen. „Insgesamt war das Projekt eine gelungene Gemeinschaftsleistung“, freut sich Steinbeißer. Am Samstag konnte das Kreuz wieder aufgestellt und mit einer Brotzeit gefeiert werden. „Für die Fußwallfahrer, die in der Kreuzwoche nach Rothenfeld pilgern, kann das neu errichtete Kreuz ein Anlass zum Innehalten sein“, findet Steinbeißer. Der christliche Segen muss allerdings aus Termingründen nachgeholt werden. grä